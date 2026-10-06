Ấn Độ lập quỹ hơn 1 tỷ USD thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa

Xưởng làm lều và các loại túi treo tường tại Ấn Độ. (Ảnh: Hoàng Nhật/TTXVN)

Chính phủ Ấn Độ ngày 6/10 đã phê duyệt thành lập Quỹ Tăng trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME Growth Fund) với quy mô khoảng 1,04 tỷ USD, nhằm cung cấp nguồn vốn dài hạn cho các doanh nghiệp có tiềm năng mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh và trở thành những “nhà vô địch” mới của nền kinh tế.

Theo kế hoạch, quỹ sẽ đầu tư vốn cổ phần trực tiếp vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng các tiêu chí lựa chọn, thay vì chỉ hỗ trợ thông qua các khoản vay hoặc bảo lãnh tín dụng.

Chính phủ Ấn Độ kỳ vọng cơ chế này sẽ giải quyết một trong những điểm nghẽn lớn nhất đối với khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay là thiếu nguồn vốn dài hạn phục vụ mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ và nâng cấp năng lực quản trị.

Quỹ sẽ ưu tiên những doanh nghiệp định hướng tăng trưởng trong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, công nghệ, đổi mới sáng tạo và các chuỗi giá trị mang tính chiến lược.

Chính phủ cũng hướng nguồn vốn tới các doanh nghiệp tại các thành phố cấp 2 và cấp 3, qua đó mở rộng các trung tâm tăng trưởng ngoài những đô thị lớn và thúc đẩy phát triển kinh tế cân bằng hơn giữa các khu vực.

Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman lần đầu công bố kế hoạch thành lập quỹ trong Ngân sách Liên bang 2026-2027. Đây là một phần trong chiến lược ba trụ cột nhằm hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME), gồm tăng cường vốn chủ sở hữu, cải thiện thanh khoản và nâng cao năng lực chuyên môn.

Cùng với quỹ mới, Chính phủ Ấn Độ trước đó đề xuất bổ sung khoảng 207 triệu USD cho Quỹ Ấn Độ Tự cường nhằm duy trì nguồn vốn rủi ro cho các doanh nghiệp siêu nhỏ. Chính phủ cũng cho biết hệ thống Chiết khấu khoản phải thu thương mại điện tử (TReDS) đã huy động hơn 72,6 tỷ USD nguồn thanh khoản cho khu vực MSME.

Các biện pháp trên nằm trong nỗ lực đưa khu vực MSME trở thành một động lực quan trọng hơn của tăng trưởng, sản xuất và xuất khẩu. Hiện khu vực này đóng góp gần 30% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và hơn 45% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Ấn Độ.

Việc Chính phủ chuyển từ hỗ trợ tín dụng truyền thống sang đầu tư vốn cổ phần cũng cho thấy New Delhi đang điều chỉnh chính sách theo hướng tạo điều kiện cho những doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh mở rộng nhanh hơn, đầu tư vào công nghệ và từng bước tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị trong nước cũng như toàn cầu.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động và cạnh tranh sản xuất ngày càng gia tăng, Ấn Độ coi việc hình thành lớp doanh nghiệp vừa có quy mô lớn hơn, năng suất cao hơn và khả năng xuất khẩu tốt hơn là một mắt xích quan trọng trong chiến lược củng cố năng lực sản xuất trong nước và duy trì đà tăng trưởng dài hạn./.