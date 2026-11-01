Ấn Độ kích hoạt loạt biện pháp chống ô nhiễm nghiêm trọng ở thủ đô

Xe tải phun nước để giảm ô nhiễm không khí tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Trước đó, chính quyền bang Delhi cũng đã triển khai một loạt biện pháp kiểm soát ô nhiễm như ban hành lệnh cấm đốt rác, hạn chế các quầy bán thức ăn sử dụng than hoặc củi để nấu ăn…

Những năm trước, chính quyền Delhi nói chung và thủ đô New Delhi nói riêng cũng đã ban hành nhiều biện pháp chống ô nhiễm nhưng vẫn không thể tránh được hiện tượng khói mù bao trùm trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 1, khi nhiệt độ xuống thấp hơn khiến các chất ô nhiễm bị giữ lại gần mặt đất. Các nguồn gây ô nhiễm chính bao gồm khí thải phương tiện giao thông, nhà máy đốt điện than, hoạt động công nghiệp, bụi xây dựng và đốt sinh khối ở các bang lân cận.

Bộ Môi trường Ấn Độ cho biết phương tiện giao thông chiếm 23% lượng ô nhiễm mùa Đông ở Delhi; hoạt động đốt sinh khối, bao gồm cả đốt rơm rạ, chiếm 20%; trong khi hoạt động công nghiệp, bao gồm cả các nhà máy đốt điện than, chiếm 9%.

Khói mù bao trùm thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Đáng chú ý, nồng độ các hạt bụi mịn PM2.5 ở Delhi thường xuyên vượt quá 300 microgam/m3 trong những tháng cao điểm trong mùa Đông, gấp khoảng 20 lần giới hạn khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Năm ngoái, mức độ ô nhiễm có lúc lên tới 846 microgam/m3, gấp 56 lần khuyến nghị của tổ chức y tế lớn nhất thế giới. Theo một nghiên cứu công bố năm 2024, ước tính trong thời gian từ năm 2009 – 2019 có tới 3,8 triệu ca tử vong ở Ấn Độ có liên quan đến ô nhiễm không khí.

Số liệu từ thiết bị giám sát ghi nhận nồng độ bụi mịn PM2.5 trong ngày 1/11 ở mức 201 microgam/m3, cao hơn 13 lần giới hạn an toàn.