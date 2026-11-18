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Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) ngày 17/11 thông tin, DGTR khởi xướng trên cơ sở dữ liệu cung cấp từ Hiệp hội các nhà sản xuất nhôm đùn Ấn Độ (ALEMAI) - đại diện cho 228 nhà sản xuất, cùng dữ liệu nhập khẩu do DGTR thu thập.

Theo thông báo khởi xướng, hàng hóa từ 4 nước trên chiếm khoảng 90% tổng lượng nhập khẩu sản phẩm bị điều tra vào Ấn Độ.

Sản phẩm bị điều tra gồm nhôm hợp kim hoặc không hợp kim được sản xuất bằng phương pháp đùn, ở dạng thanh định hình đặc, rỗng hoặc bán rỗng, thanh, que, ống và ống dẫn, cùng kết cấu và sản phẩm làm chủ yếu từ nhôm đùn.

Phạm vi bao gồm một số sản phẩm như cửa, khung cửa, hệ mặt dựng, lan can, bộ tản nhiệt, giá đỡ pin mặt trời, bộ phận xe đạp và ván khuôn. Riêng thanh nhôm dùng để kéo dây (wire rods) được loại trừ.

Mã HS tham khảo gồm: 76041020, 76041031, 76041039, 76042100, 76042930, 76042990, 76081000, 76082000, 76101000, 76109010, 76109020, 76109030, 76109090 và 76169990.

Thời kỳ điều tra bán phá giá từ 1/4/2025 - 30/6/2026 (15 tháng). Thời kỳ xem xét thiệt hại gồm 3 năm tài chính từ 1/4/2022 - 31/3/2025 và thời kỳ điều tra bán phá giá.

Đối với Việt Nam, Malaysia và Thái Lan, DGTR sử dụng chi phí của ba nhà sản xuất Ấn Độ, có điều chỉnh chi phí và lợi nhuận, để xây dựng giá trị thông thường ở giai đoạn khởi xướng. DGTR cho rằng có đủ bằng chứng ban đầu về bán phá giá, thiệt hại và mối quan hệ nhân quả để tiến hành điều tra.

Thời hạn nộp hồ sơ

Theo Cục Phòng vệ thương mại, các bên liên quan đăng ký và nộp hồ sơ qua cổng SETU (nền tảng nộp hồ sơ trực tuyến về phòng vệ thương mại của DGTR) theo mã AD/OI/079/2026. Các thời hạn dưới đây tính đồng thời kể từ ngày DGTR gửi thư thông báo kèm tài liệu làm cơ sở khởi xướng và bộ câu hỏi điều tra.

Trong 15 ngày, các bên liên quan gửi ý kiến về phạm vi sản phẩm bị điều tra (PUC) và về sự cần thiết của phương pháp mã kiểm soát sản phẩm (PCN). Tại thời điểm khởi xướng, DGTR chưa đề xuất phương pháp PCN.

Trong 37 ngày, các đơn vị nộp bản trả lời câu hỏi điều tra và các thông tin liên quan, gồm bản mật và bản công khai.

Nếu cần gia hạn, gửi yêu cầu qua SETU ít nhất một ngày trước thời hạn ban đầu. Doanh nghiệp cần kiểm tra thư thông báo và các cập nhật trên SETU để xác định hạn nộp hồ sơ.

Doanh nghiệp Việt cần làm gì

Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị Hội nhôm thanh định hình Việt Nam sớm thông báo cho hội viên và phối hợp với Cục để hỗ trợ doanh nghiệp.

Với doanh nghiệp, các đơn vị cần đối chiếu sản phẩm xuất khẩu với phạm vi điều tra, rà soát số liệu sản xuất, chi phí, bán hàng và xuất khẩu, đồng thời chuẩn bị ý kiến về sản phẩm bị điều tra và về phương pháp mã kiểm soát sản phẩm.

Doanh nghiệp cần đăng ký tham gia, trả lời đầy đủ và đúng hạn các yêu cầu của DGTR, tham gia thẩm tra và điều trần khi được yêu cầu, cũng như chủ động trao đổi với Cục Phòng vệ thương mại.