Ấn Độ khó bỏ dầu Nga dù đối mặt mức thuế 100% từ Mỹ

Theo các nhà phân tích, Ấn Độ không thể và nhiều khả năng cũng không muốn nhanh chóng từ bỏ nguồn dầu Nga, vốn đang chiếm gần một nửa tổng lượng dầu thô nước này nhập khẩu trong những tháng gần đây.

Trước đó trong tháng 9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành “Đạo luật Lindsey O. Graham về trừng phạt Nga và Iran năm 2026”. Đạo luật mở rộng các biện pháp trừng phạt, thuế quan và lệnh cấm theo luật định đối với Nga, đồng thời gia hạn các lệnh trừng phạt hiện hành đối với Iran.

Ảnh minh họa: Oilprice.

Đáng chú ý, đạo luật cho phép Tổng thống Mỹ áp thuế thương mại lên tới 100% đối với các quốc gia nhập khẩu lượng lớn dầu mỏ và khí đốt tự nhiên từ Nga.

Ấn Độ hiện là quốc gia nhập khẩu dầu thô Nga lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Trong những tháng gần đây, dầu Nga chiếm gần một nửa tổng lượng dầu thô mà Ấn Độ mua từ nước ngoài.

Điều này khiến New Delhi đứng trước nguy cơ phải chịu mức thuế lên tới 100% đối với hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ nếu Washington quyết định áp dụng biện pháp trừng phạt. Rủi ro này cũng có thể làm căng thẳng quan hệ thương mại Mỹ - Ấn Độ, trong bối cảnh hai nước đã đàm phán một thỏa thuận thương mại song phương trong nhiều tháng.

Phản hồi về đạo luật mới của Mỹ, Ấn Độ cho biết nước này đã thảo luận vấn đề ở cấp cao với nhiều quan chức Mỹ và bày tỏ lo ngại về những tác động của khả năng bị áp thuế vì mua dầu Nga. Theo New Delhi, những tác động này không chỉ liên quan đến quan hệ song phương mà còn có thể ảnh hưởng đến thị trường năng lượng quốc tế.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, Mỹ cũng có lý do để cân nhắc trước khi gây sức ép buộc Ấn Độ cắt giảm mạnh nhập khẩu dầu Nga. Việc loại bỏ một lượng lớn dầu Nga khỏi thị trường có thể đẩy giá dầu lên cao hơn, gây thêm áp lực lên người tiêu dùng Mỹ.

Bà Prerna Gandhi, chuyên gia nghiên cứu tại tổ chức tư vấn Vivekananda International Foundation của Ấn Độ, nhận định việc nhanh chóng thay thế dầu Nga có thể khiến chi phí nhập khẩu và lạm phát tại Ấn Độ tăng lên. Rủi ro này càng lớn khi nguồn cung và hoạt động vận chuyển dầu ở Trung Đông đang bị gián đoạn, trong khi giá dầu Brent đã vượt 100 USD/thùng.

Theo bà Gandhi, Mỹ có thể cũng không muốn loại bỏ hàng triệu thùng dầu thô Nga mỗi ngày khỏi thị trường trong bối cảnh giá dầu đang tăng, giá xăng tại Mỹ leo thang ngay cả trong mùa thấp điểm và giá diesel ở mức cao kỷ lục.

Bà Gandhi cho rằng Ấn Độ có thể đàm phán với Mỹ để được miễn trừ khỏi đạo luật trừng phạt mới, qua đó duy trì nguồn cung dầu Nga mà không phải đối mặt với mức thuế quá cao.