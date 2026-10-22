Ấn Độ khẳng định luôn là người bạn thủy chung, đối tác tin cậy của Việt Nam

Bộ trưởng Các vấn đề Nghị viện kiêm Bộ trưởng Các vấn đề Thiểu số Ấn Độ Kiren Rijiju mong muốn tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Ấn Độ tiếp tục phát triển bền chặt như hình ảnh hoa sen, biểu tượng văn hóa mà cả hai dân tộc cùng trân quý. Ảnh: Vũ Hà/Pv TTXVN tại Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Bộ trưởng Kiren Rijiju đưa ra tuyên bố trên trong bài phát biểu chào mừng tại Lễ kỷ niệm nhân 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2026) được Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ long trọng tổ chức. Bộ trưởng Kiren Rijiju đại diện cho Chính phủ Ấn Độ tham dự sự kiện, cùng với các Đại sứ, Đại biện, đại diện đoàn ngoại giao các nước, trong đó có các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Ngoài ra, buổi lễ còn vinh dự đón tiếp các đối tác quan trọng của Việt Nam cùng đông đảo quan khách và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Ấn Độ.

Mở đầu buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thực hiện nghi thức chào cờ Việt Nam và Ấn Độ, thể hiện sự tôn trọng và tình hữu nghị gắn bó giữa hai quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của ngày 2/9/1945 và hành trình xây dựng, phát triển của Việt Nam trong 81 năm qua. Theo Đại sứ, Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế năng động có tốc độ tăng trưởng nhanh trên thế giới, đồng thời khẳng định vị thế là đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Khát vọng này có nhiều điểm tương đồng với tầm nhìn xây dựng một Ấn Độ phát triển vào năm 2047 (Viksit Bharat 2047), tạo nền tảng để hai nước tăng cường hợp tác, cùng hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược.

Đại sứ Trịnh Minh Mạnh nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực và hai nước có nhiều điểm tương đồng có thể tăng cường hợp tác, cùng hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược. Ảnh: Vũ Hà/Pv TTXVN tại Ấn Độ

Đề cập quan hệ song phương, Đại sứ Trịnh Minh Mạnh khẳng định năm 2026 đánh dấu bước phát triển đặc biệt quan trọng khi Việt Nam và Ấn Độ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 5/2026 đã nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng và thực chất hơn. Tiếp đó, chuyến công tác Ấn Độ của Thủ tướng Lê Minh Hưng nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh BRICS vào tháng 9/2026 tiếp tục củng cố quan hệ song phương và tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương.

Cũng theo Đại sứ, quan hệ Việt Nam-Ấn Độ đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, quốc phòng, an ninh đến thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ và du lịch. Năm 2025, Việt Nam đón khoảng 750.000 lượt khách Ấn Độ và dự kiến con số này sẽ sớm vượt mốc 1 triệu lượt người, nhờ khai thác khoảng 90 chuyến bay thẳng mỗi tuần, tăng gấp đôi so với trước đây.

Đại sứ cũng nhấn mạnh những mối liên kết văn hóa, tâm linh lâu đời, đặc biệt là di sản Phật giáo chung, tiếp tục tạo nền tảng bền vững cho tình hữu nghị hai nước. Sự kiện Bộ trưởng Kiren Rijiju dẫn đầu đoàn cung nghinh xá lợi Đức Phật sang Việt Nam năm 2025, thu hút hàng triệu người dân đến chiêm bái, là biểu tượng sinh động của sự gắn bó sâu sắc giữa hai dân tộc.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Ấn Độ, Bộ trưởng Kiren Rijiju gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp Quốc khánh lần thứ 81, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước lòng dũng cảm, tinh thần kiên cường và những thành tựu phát triển của Việt Nam. Bộ trưởng Kiren Rijiju khẳng định quan hệ Việt Nam-Ấn Độ bắt nguồn từ những mối liên kết văn minh lâu đời, với các giá trị văn hóa và tinh thần chung. Khu di tích tháp Chăm Mỹ Sơn - nơi Cơ quan Khảo cổ Ấn Độ đang triển khai công tác bảo tồn và trùng tu - là minh chứng sinh động cho di sản văn hóa chung giữa hai dân tộc. Nhắc lại chuyến thăm Việt Nam năm 2025 khi tháp tùng Xá lợi Đức Phật, Bộ trưởng xúc động chia sẻ rằng lòng thành kính và tình cảm chân thành của nhân dân Việt Nam đã để lại trong ông những ấn tượng sâu sắc, khó quên.

Đánh giá cao những bước phát triển mới trong quan hệ song phương, Bộ trưởng Kiren Rijiju dẫn lại nhận định của Thủ tướng Narendra Modi khẳng định quan hệ Ấn Độ-Việt Nam đang bước vào "kỷ nguyên mới", đặc biệt sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 5/2026. Các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao liên tiếp trong năm nay tiếp tục tạo động lực thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ngày càng sâu rộng.

Đông đảo khách mời và bà con cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ tới tham dự Lễ kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh. Ảnh: Vũ Hà/Pv TTXVN tại Ấn Độ

Cũng theo Bộ trưởng Kiren Rijiju, hợp tác quốc phòng, an ninh giữ vai trò trụ cột trong quan hệ đối tác Việt Nam-Ấn Độ, qua đó góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, Ấn Độ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực thông qua hơn 200 suất đào tạo mỗi năm. Đến nay, Việt Nam có hơn 3.000 cựu học viên Chương trình Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật Ấn Độ (ITEC). Bộ trưởng cũng đánh giá cao Chương trình trao đổi văn hóa giai đoạn 2026-2030, hợp tác du lịch và việc hai nước thành lập các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, qua đó tăng cường giao lưu nhân dân và hợp tác nghị viện.

Nhấn mạnh sự tương đồng giữa Tầm nhìn Việt Nam 2045 và mục tiêu đến năm 2047 của Ấn Độ, Bộ trưởng Kiren Rijiju khẳng định hai quốc gia cùng hướng tới tương lai thịnh vượng và phát triển. Ông khẳng định: “Ấn Độ sẽ tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam với tư cách người bạn thủy chung, đối tác tin cậy, đồng thời mong muốn tình hữu nghị giữa hai dân tộc tiếp tục phát triển bền chặt như hình ảnh hoa sen - biểu tượng văn hóa mà cả hai dân tộc cùng trân quý”.

Đại sứ Trịnh Minh Mạnh và Bộ trưởng Kiren Rijiju chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ các nước ASEAN, thể hiện tình đoàn kết giữa ASEAN và Ấn Độ. Ảnh: Vũ Hà/Pv TTXVN tại Ấn Độ

Trong không khí trang trọng, thắm tình hữu nghị, Đại sứ Trịnh Minh Mạnh và Bộ trưởng Kiren Rijiju đã cùng nâng ly chúc mừng và chụp ảnh chung với các Đại sứ ASEAN, thể hiện tình đoàn kết giữa ASEAN và Ấn Độ.

Kết thúc buổi lễ, các đại biểu và khách mời cùng thưởng thức những món ăn truyền thống của Việt Nam do hai nghệ nhân Trần Ngọc Nghĩa và Đoàn Văn Điệp thực hiện, cùng ẩm thực đặc sắc của Ấn Độ, trong bầu không khí thân tình, ấm cúng và giai điệu mượt mà của những bản nhạc dân ca Việt Nam do các nghệ sĩ trong nước sang biểu diễn.

Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam tại New Delhi không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường phát triển của đất nước, mà còn khẳng định tình hữu nghị truyền thống, sự tin cậy chính trị và quyết tâm chung của hai nước trong việc đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực.