Ấn Độ khẩn trương sơ tán người dân trước nguy cơ bão Arnab đổ bộ

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn số liệu của Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD), cho biết bão Arnab hình thành trên Vịnh Bengal và đã mạnh lên thành bão nhiệt đới. Cơ quan này dự báo bão sẽ tiếp tục gia tăng cường độ trước khi đổ bộ vào bang Andhra Pradesh trong sáng 28/10, mang theo gió mạnh và mưa lớn trên diện rộng. Các khu vực ven biển miền Bắc và miền Trung bang Andhra Pradesh, cùng với những địa phương phía Nam bang Odisha, có nguy cơ hứng chịu mưa từ rất to đến đặc biệt lớn, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Một quan chức cấp cao thuộc cơ quan quản lý thiên tai bang Andhra Pradesh cho hay chính quyền bang này đã xác định khoảng 570.000 người thuộc nhóm có nguy cơ chịu ảnh hưởng của bão và dự kiến bắt đầu triển khai sơ tán từ tối 26/10. Nhà chức trách đồng thời yêu cầu toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trên biển khẩn trương trở về nơi trú ẩn an toàn, cũng như chuẩn bị các phương án khôi phục nhanh hệ thống điện trong trường hợp bão gây gián đoạn nguồn cung.

Trong khi đó, chính quyền bang Odisha quyết định đóng cửa các trường học và cơ sở giáo dục đại học tại 5 huyện trong hai ngày 27–28/10 nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên. Các lực lượng chức năng cũng chuẩn bị phương án di dời người dân tại những vùng trũng thấp, ven biển đến các trung tâm tránh trú bão.

Vịnh Bengal là một trong những khu vực thường xuyên hình thành bão nhiệt đới trên thế giới. Với đường bờ biển dài và mật độ dân cư cao, các bang ven biển phía Đông Ấn Độ thường xuyên đối mặt với nguy cơ bị thiệt hại nghiêm trọng do bão, mưa lớn và nước biển dâng. Việc chủ động sơ tán người dân và triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.