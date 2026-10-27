Ấn Độ khẩn trương sơ tán dân tránh bão xoáy Arnab

Người dân Ấn Độ hối hả trước khi cơn bão Arnab đổ bộ vào đất liền. Ảnh: EPA

Theo Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD), bão Arnab hình thành trên Vịnh Bengal, được dự báo tiếp tục mạnh lên, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc đến chiều tối 27-10, sau đó chuyển hướng Tây Bắc. Bão có khả năng đổ bộ vào đoạn bờ biển giữa Bapatla và Visakhapatnam, gần Yanam.

Tại Andhra Pradesh, chính quyền bang bắt đầu sơ tán người dân khỏi các khu vực dễ bị ảnh hưởng. Tại Odisha, chính quyền huy động lực lượng ứng phó tại 6 huyện phía Nam có nguy cơ cao, đồng thời cấm đánh bắt trên biển và cấm du khách vào các khu vực đồi núi, thác nước và đập.

Phụ nữ mang thai được sơ tán đến cơ sở y tế ở bang Odisha. Ảnh: Indian Express

Chính quyền bang Odisha quyết định đóng cửa các trường học và cơ sở giáo dục đại học tại 5 huyện trong hai ngày 27 và 28-10. Các địa phương cũng chuẩn bị sơ tán người dân ở vùng trũng thấp đến nơi trú ẩn an toàn.

Lực lượng cứu hộ thuộc quân đội, hải quân, không quân và cảnh sát biển được đặt trong trạng thái sẵn sàng. Ngư dân được khuyến cáo không ra khơi tại vùng Tây Nam và phần trung tâm lân cận của Vịnh Bengal, cùng vùng biển ven Andhra Pradesh, Odisha và Yanam từ ngày 26 đến 29-10. Tàu thuyền đang hoạt động trên biển được yêu cầu trở về bờ.