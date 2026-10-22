Ấn Độ kêu gọi tăng cường đối thoại nghị viện toàn cầu

Ông Om Birla tại một cuộc họp ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh tư liệu: NewsOnAir/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, phát biểu họp báo trước thềm Diễn đàn Nghị viện Thế giới (WPF) lần thứ 12, ông Om Birla cho rằng “đối thoại và thảo luận giữa các nghị viện trên thế giới là điều thiết yếu để giải quyết các thách thức cấp bách toàn cầu” và các nước cần có hành động tập thể.

Người đứng đầu Hạ viện Ấn Độ nhấn mạnh ngoại giao nghị viện đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn các chính phủ hành động để cùng hướng tới các giải pháp toàn cầu bền vững.

Với Ấn Độ, Quốc hội nước này đã thể chế hoá các mối quan hệ hữu nghị xuyên biên giới ở mức chưa từng thấy so với trước đây. Ông Om Birla cho biết Ấn Độ đã thành lập các Nhóm hữu nghị Nghị viện với tất cả các quốc gia đối tác và đây là lần đầu tiên nước này triển khai ở quy mô lớn và toàn diện như hiện nay. Ấn Độ cũng đang tiếp tục mở rộng các nhóm nghị sĩ hữu nghị song phương.

Ngoài ra, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ cũng đề cập đến nỗ lực xây dựng Trung tâm đào tạo lập pháp hàng đầu của nước này thành một trung tâm xuất sắc toàn cầu dành cho các nhà lập pháp và quan chức nước ngoài. Ông cho biết Ấn Độ đang mở rộng năng lực đào tạo, mời các chuyên gia trong nước và quốc tế tham gia giảng dạy, đồng thời củng cố vị thế của cơ sở này tại các diễn đàn quốc tế như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), nhằm giúp các nghị sĩ vận dụng những phương thức hoạt động nghị viện phù hợp với nhu cầu thực tế.

Liên quan đến diễn đàn WPF lần thứ 12 sắp tới, ông Om Birla tin tưởng hội nghị sẽ đưa ra những quyết định quan trọng có tính khả thi cao. Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh vai trò của truyền thông trong việc truyền tải chính xác các nội dung thảo luận tại hội nghị tới cộng đồng quốc tế.