Ấn Độ: Hỏa hoạn tại nhà máy giày gây thương vong

Cảnh sát cho biết vụ cháy bùng phát vào tối 30/10 tại nhà máy sản xuất giày dép ở khu công nghiệp Mangolpuri. 6 người đã được cứu ra trong tình trạng bất tỉnh và được đưa đến Bệnh viện Tưởng niệm Sanjay Gandhi ở Mangolpuri. 4 người không qua khỏi, 2 người đang được điều trị.

Lực lượng cứu hỏa cho biết đám cháy bắt đầu từ tầng hầm của nhà máy sản xuất giày dép, sau đó khói dày đặc lan khắp tòa nhà, khiến các công nhân ở các tầng trên mắc kẹt.

Cảnh sát cho biết đã mở điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.