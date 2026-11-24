Khu vực bị lũ quét tàn phá ở Nuwakot, Nepal, ngày 27-8. Ảnh: THX/TTXVN phát

Thông báo được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa ông Modi và Thủ tướng Nepal Balendra Shah tại New Delhi, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ấn Độ kéo dài 2 ngày của nhà lãnh đạo Nepal.

Theo thỏa thuận, gói hỗ trợ gồm 35 tỷ rupee viện trợ không hoàn lại dành cho tái thiết sau thiên tai và xây dựng cơ sở hạ tầng, cùng 115 tỷ rupee tín dụng dành cho các dự án năng lượng.

Thủ tướng Modi khẳng định Ấn Độ tiếp tục duy trì cung cấp nhiên liệu, phân bón và các mặt hàng thiết yếu cho Nepal, bất chấp những khó khăn về nguồn cung năng lượng trong năm nay. Hai bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư, năng lượng, y tế và giáo dục, đồng thời thúc đẩy các dự án kết nối xuyên biên giới.

Đáng chú ý, hai nhà lãnh đạo đã khánh thành tuyến đường sắt chở khách kết nối thành phố Ayodhya của Ấn Độ với Janakpur của Nepal, nhằm tạo thuận lợi cho đi lại và du lịch.

Ấn Độ hiện là đối tác thương mại và đầu tư lớn nhất của Nepal, đóng vai trò quan trọng trong phát triển hạ tầng và bảo đảm nguồn cung năng lượng cho quốc gia láng giềng.