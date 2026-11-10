Ấn Độ: Hít phải khí độc khi làm sạch bể nước thải, 3 công nhân nhà máy linh kiện iPhone tử vong

Nhân viên bảo vệ đứng trước nhà máy linh kiện iPhone của Tata Electronics ở Hosur (Ấn Độ) ngày 15/6/2026. (Ảnh: Reuters/Priyanshu Singh)

Theo đài NDTV, nhà máy nằm tại Hosur, bang Tamil Nadu. Cảnh sát địa phương cho biết, ngày 9/11, ba công nhân hít phải khí độc khi làm sạch bể chứa nước thải. Một người hít phải khí độc nên rơi xuống bể, hai người còn lại khi tìm cách cứu cũng lần lượt gặp nạn. Cả ba được đưa đến bệnh viện, sau đó bác sĩ xác nhận đã tử vong.

Hãng tin Reuters dẫn lời quan chức chính quyền địa phương và người trong ngành, chính quyền địa phương cho biết, Apple và Tata sẽ điều tra vụ việc. Nhà máy đóng cửa trong tuần này nhân dịp lễ Diwali nên tai nạn không ảnh hưởng đến sản xuất.

Tata Electronics giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng iPhone tại Ấn Độ, chiếm khoảng 40% sản lượng lắp ráp iPhone của nước này, phần còn lại chủ yếu do Foxconn đảm nhận.

Khu nhà máy của Tata tại Hosur những năm gần đây nhiều lần xảy ra sự cố. Nhà máy linh kiện từng phải ngừng sản xuất năm 2024 do hỏa hoạn. Năm nay, chính quyền địa phương từng cảnh báo có thể ra lệnh đóng cửa nhà máy do nghi ngờ gây ô nhiễm nước ngầm.

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