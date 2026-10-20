Ấn Độ giảm giá tới 70% với 137 loại thuốc điều trị ung thư

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Reuters đưa tin, Bộ Hóa chất và Phân bón Ấn Độ ngày 18/10 thông báo nước này sẽ mở rộng phạm vi kiểm soát giá thuốc điều trị ung thư, qua đó giảm giá tới 70% đối với 137 loại thuốc.

Theo cơ quan này, các loại thuốc chống ung thư hiện không nằm trong danh mục thuốc kiểm soát, có mức lợi nhuận trung bình khoảng 170%, thậm chí lên đến 700% trong một số trường hợp. Vì vậy, mức chênh lệch thương mại đối với các loại thuốc thuộc diện điều chỉnh sẽ bị giới hạn ở mức 30% giá bán lẻ tối đa. Chính sách mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 9/11.

Danh mục thuốc chịu điều chỉnh bao gồm các loại thuốc miễn dịch được sử dụng trong điều trị hơn 20 loại ung thư, cùng thuốc điều trị ung thư vú, tuyến tiền liệt, đại trực tràng, buồng trứng và cổ tử cung. Với thông báo này, việc tiếp cận các loại thuốc chống ung thư được sử dụng rộng rãi như pembrolizumab, durvalumab và osimertinib dự kiến ​​sẽ trở nên dễ dàng hơn đối với bệnh nhân ung thư ở Ấn Độ.

Động thái này là bước tiếp theo trong nỗ lực của Ấn Độ nhằm kiểm soát chi phí điều trị ung thư, trong bối cảnh giá thuốc và các phương pháp điều trị tiên tiến có thể tạo ra gánh nặng tài chính đáng kể đối với người bệnh.

Trước đó, năm 2019, Ấn Độ đã áp dụng biện pháp kiểm soát giá đối với 42 loại thuốc chống ung thư. Chính sách này giúp giảm giá một số loại thuốc tới 90%.

Việc mở rộng danh mục thuốc chịu kiểm soát giá được kỳ vọng sẽ giúp nhiều bệnh nhân Ấn Độ tiếp cận các phương pháp điều trị với chi phí thấp hơn. Dù vậy theo các chuyên gia, hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào mức giảm giá của từng loại thuốc và khả năng người bệnh tiếp cận các sản phẩm thuộc diện điều chỉnh.