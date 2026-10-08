Ấn Độ đứng vị trí thứ hai thế giới về nhập khẩu vũ khí

Vagsheer, số hiệu 11880, tàu ngầm lớp Kalvari của Hải quân Ấn Độ, chạy thử trên biển. Ảnh: Wikimedia Commons

Thông tin trên dựa theo đánh giá của Trung tâm Phân tích Thương mại Vũ khí Thế giới (CAWAT) có trụ sở tại Moskva, chuyên theo dõi hoạt động mua sắm vũ khí và chi tiêu quân sự.

CAWAT cho biết kim ngạch nhập khẩu vũ khí của Ấn Độ đạt 6,97 tỷ USD, tương đương 5,83% tổng kim ngạch toàn cầu và dự kiến nước này sẽ duy trì vị trí thứ hai đến năm 2029.

Ba Lan đứng đầu với 11,91 tỷ USD, trong khi Australia đứng ngay sau Ấn Độ với 6,96 tỷ USD.

Trong số các khí tài lớn được bàn giao cho Ấn Độ mà CAWAT đề cập, có tàu hộ vệ Tamal do Nga chế tạo, được biên chế vào Hải quân Ấn Độ tháng 7/2025. Hai tàu hộ vệ thuộc Dự án 11356 đang được đóng tại Nhà máy Đóng tàu Goa của Ấn Độ với sự hỗ trợ của tập đoàn xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga Rosoboronexport.

Ấn Độ cũng đưa vào biên chế tàu ngầm Vagsheer, chiếc cuối cùng trong số 6 tàu ngầm lớp Kalvari do công ty đóng tàu quốc doanh Mazagon Dock Shipbuilders đóng theo giấy phép của tập đoàn Naval Group của Pháp. Theo CAWAT, chương trình đóng 6 tàu ngầm này có giá trị 3,6 tỷ USD.

Theo truyền thông Nga, Ấn Độ đang nhanh chóng tăng cường lực lượng vũ trang sau cuộc đụng độ ngắn với nước láng giềng Pakistan hồi năm 2025. Hải quân Ấn Độ đang trải qua đợt mở rộng lớn nhất trong lịch sử, có kế hoạch đưa vào biên chế hoặc đưa vào hoạt động 18 tàu chiến trong năm nay.

Trong giai đoạn 2022-2025, Ấn Độ nhập khẩu vũ khí trị giá 25,44 tỷ USD, đứng thứ ba sau Saudi Arabia và Qatar trong bảng xếp hạng 4 năm của CAWAT. Kim ngạch nhập khẩu hằng năm của nước này tăng từ 3,87 tỷ USD năm 2024 lên 6,97 tỷ USD năm ngoái.

CAWAT dự báo Ấn Độ sẽ nhập khẩu vũ khí trị giá 45,65 tỷ USD trong giai đoạn 2026-2029, qua đó duy trì vị trí thứ hai. Dự báo Ba Lan tiếp tục đứng đầu với 55,32 tỷ USD, tiếp theo là Đức với 36,48 tỷ USD. Dự báo này dựa trên các hợp đồng hiện có, kế hoạch mua sắm được công bố chính thức và các gói thầu dự kiến tính đến tháng 12/2025.

Đà tăng nhập khẩu vũ khí của Ba Lan đặc biệt mạnh. Kim ngạch của nước này tăng từ 2,17 tỷ USD năm 2022 lên 11,91 tỷ USD năm 2025, nhờ các thương vụ mua sắm lớn, trong đó có xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất và xe tăng K2 của Hàn Quốc.

CAWAT dự báo tổng kim ngạch nhập khẩu vũ khí toàn cầu sẽ đạt gần 633 tỷ USD trong giai đoạn 2026-2029, tăng 52,5% so với 4 năm trước đó. Trung tâm này dự báo châu Âu sẽ chiếm tỷ trọng lớn hơn trong nhu cầu toàn cầu trong giai đoạn này.

Bảng xếp hạng chỉ tính các lô vũ khí thương mại được xác định đã bàn giao và không bao gồm các loại vũ khí được cung cấp miễn phí, trong đó có viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine.

Phương pháp của CAWAT khác với Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), tổ chức đo lường quy mô chuyển giao các loại vũ khí chủ chốt bằng giá trị chỉ báo xu hướng thay vì giá bán. SIPRI cho biết không nên so sánh trực tiếp các số liệu của tổ chức này với giá trị tài chính của các hoạt động chuyển giao vũ khí.