Ấn Độ đưa gần 500 triệu người thoát nghèo trong vòng 13 năm

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Theo WB, tỷ lệ dân số Ấn Độ sống trong cảnh nghèo cùng cực, với mức thu nhập bình quân không quá 3 USD/ngày, giảm từ 27,1% năm 2011 xuống còn 2,6% năm 2023. Tỷ lệ sống dưới ngưỡng nghèo 4,20 USD/ngày theo sức mua tương đương cũng giảm từ 57,7% xuống 16,1% trong cùng kỳ.

Trong khi đó, Trung Quốc đã giúp khoảng 800 triệu người thoát nghèo trong gần 4 thập kỷ, tính đến năm 2020, theo báo cáo năm 2022 của WB và Bộ Tài chính Trung Quốc. Do khác biệt về thời gian và phương pháp thống kê, nên tránh việc so sánh trực tiếp thành tích của 2 nước.

Tại Ấn Độ, các yếu tố góp phần giảm nghèo gồm tăng trưởng kinh tế, mở rộng việc làm, trợ cấp lương thực và chính sách chuyển tiền hỗ trợ trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của người thụ hưởng.

Trong giai đoạn 2017-2023, số người có việc làm tăng khoảng 134 triệu, trong đó có sự tham gia ngày càng lớn của phụ nữ nông thôn vào lực lượng lao động có trả lương.

Tuy nhiên, thành quả tăng trưởng chưa xóa được bất bình đẳng. Năm 2023, thu nhập trung vị của nhóm 10% lao động có thu nhập cao nhất cao gấp khoảng 13 lần nhóm 10% thấp nhất.

Trên toàn cầu, hơn 824 triệu người vẫn sống trong cảnh nghèo cùng cực năm 2024, theo WB.