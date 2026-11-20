Đường đi của bão Akvan. (Ảnh: Zoom Earth)

Chính quyền bang Odisha, phía đông Ấn Độ, cho biết họ đang tiến hành đánh giá tình hình bão Akvan và sẽ sơ tán thêm người dân đến nơi an toàn hơn trong vòng 12 giờ tới. Khoảng 74 đội cứu hộ đã được triển khai để thực hiện các hoạt động cứu trợ và cứu nạn tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Tờ Thời báo Ấn Độ cho biết, theo Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD), bão mạnh Akvan dự kiến ​​sẽ đổ bộ vào bờ biển Odisha giữa Puri và Gopalpur mang theo gió mạnh lên đến 110km/giờ.

Chính quyền bảo đảm rằng các mặt hàng thực phẩm thiết yếu được phân phối trước thời hạn đến các khu vực xa xôi hẻo lánh.

Để đề phòng, đơn vị đường sắt East Coast Railway đã thông báo hủy khoảng 40 chuyến tàu tại các khu vực bị ảnh hưởng trong 3 ngày tới.

Hãng hàng không tư nhân IndiGo thông báo các chuyến bay của hãng sẽ bị ảnh hưởng do bão đang đến gần.

Đây sẽ là cơn bão mạnh thứ 3 đổ bộ vào khu vực ven biển phía đông của Ấn Độ trong vòng một tháng. Dự kiến ​​sẽ có mưa lớn ở các khu vực bị ảnh hưởng do bão.