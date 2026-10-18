Ấn Độ điều tra vụ giẫm đạp khiến ít nhất 19 người thiệt mạng

Theo các nhân chứng, vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 40 phút tối 17/10 (giờ địa phương) tại khu vực Chorbagan, nơi tập trung đông người đến tham dự lễ hội thường niên nhằm tôn vinh nữ thần Durga của đạo Hindu. Mưa lớn khiến nhiều người tìm cách chen vào khu vực lễ hội để trú mưa, làm đám đông tại một con ngõ hẹp và các lối ra vào nhanh chóng trở nên quá tải. Tình trạng xô đẩy sau đó khiến nhiều người ngã xuống, dẫn đến giẫm đạp và ngạt thở.

Thủ hiến bang Tây Bengal Suvendu Adhikari cho biết trong số 25 người bị thương có 1 trường hợp nguy kịch. Ông thừa nhận công tác tổ chức còn những thiếu sót và khẳng định những cá nhân có liên quan đến sai phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Chính quyền bang quyết định thành lập nhóm điều tra đặc biệt với sự tham gia của các cơ quan chức năng liên quan. Hình ảnh từ camera giám sát tại hiện trường cũng được thu thập để làm rõ diễn biến vụ việc và xác định trách nhiệm trong công tác kiểm soát đám đông. Một số địa điểm tổ chức lễ hội đông người tại Kolkata đã được yêu cầu tạm đóng cửa để rà soát các biện pháp bảo đảm an toàn.

Sau thảm kịch, Thủ hiến Adhikari thông báo mỗi gia đình có người thiệt mạng sẽ được hỗ trợ 2,5 triệu rupee (khoảng 28.000 USD) và bố trí một việc làm trong cơ quan nhà nước. Mỗi người bị thương sẽ nhận 500.000 rupee, đồng thời được chính quyền chi trả chi phí điều trị.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ đau buồn trước những mất mát về người và thông báo hỗ trợ tài chính từ Quỹ Cứu trợ Quốc gia của Thủ tướng Ấn Độ. Theo đó, gia đình mỗi nạn nhân thiệt mạng sẽ nhận 200.000 rupee, trong khi những người bị thương được hỗ trợ 50.000 rupee.

Vụ việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về công tác quản lý đám đông và bảo đảm an toàn tại các lễ hội quy mô lớn ở Ấn Độ, đặc biệt trong điều kiện thời tiết bất lợi.