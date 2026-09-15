Ấn Độ điều tra vụ 500 nghìn Gmail đe dọa đánh bom giả

Cảnh sát bang Gujarat, miền tây Ấn Độ, đã bắt giữ hai người và phát hiện 513.847 tài khoản cùng mật khẩu Gmail được sử dụng trong mạng lưới này từ năm 2022.

Theo quan chức cấp cao về tội phạm mạng Gujarat Vivek Bheda, đây là số lượng tài khoản Gmail giả được sử dụng cho mục đích phạm tội ở quy mô chưa từng có mà cảnh sát địa phương từng phát hiện.

Đáng chú ý, cảnh sát cho biết Google cũng có thể trở thành đối tượng điều tra trong vụ án.

Ông Bheda cho biết cảnh sát sẽ gửi thư tới Google, yêu cầu công ty xem xét thay đổi một số chính sách bảo mật nhằm ngăn chặn việc các biện pháp bảo vệ tài khoản bị lợi dụng. Cảnh sát cũng dự kiến chính thức đưa Google vào cuộc điều tra trong thời gian tới.

Ấn Độ sẽ điều tra Google sau khi phát hiện hơn 500.000 Gmail giả dùng để dọa đánh bom. Ảnh: Unsplash

Cuộc điều tra bắt đầu sau khi chính quyền bang Gujarat nhận được một email đe dọa đánh bom hôm 10/9, chỉ vài ngày trước Hội nghị thượng đỉnh BRICS 2026 ở New Delhi mới đây.

Theo cảnh sát, nhóm này còn gửi những lời đe dọa nhằm vào các quốc gia hợp tác với Ấn Độ trong khuôn khổ hội nghị.

Các lời đe dọa sau đó được xác định là giả. Theo cảnh sát, một trong hai nghi phạm đã liên hệ với một người ở Bangladesh để bán số lượng lớn tài khoản Gmail. Người này đã mua các tài khoản và thanh toán một phần bằng tiền điện tử, sau đó sử dụng chúng để gửi những email đe dọa giả.

Với hơn 500.000 tài khoản Gmail, nhóm này có thể sử dụng nhiều địa chỉ email khác nhau để phát tán các lời đe dọa, khiến cảnh sát khó xác định nguồn gửi.

Một chi tiết khiến cảnh sát đặc biệt chú ý là tất cả các tài khoản được phát hiện đều sử dụng xác minh 2 bước. Đây vốn là lớp bảo mật bổ sung được Google cung cấp để hạn chế nguy cơ tài khoản bị truy cập trái phép.

Theo ông Bheda, cảnh sát đang tìm hiểu cách mạng lưới tội phạm có thể tạo, quản lý và duy trì hoạt động của số lượng tài khoản lớn như vậy mà vẫn kích hoạt tính năng bảo mật này.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ đang tăng cường kiểm soát việc các nền tảng công nghệ bị tội phạm lợi dụng. Quốc gia này là một trong những thị trường lớn nhất của Google về số lượng người dùng.