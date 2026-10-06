Ấn Độ điều tra nghi vấn nhập khẩu đậu tương từ Niger gian lận xuất xứ

Theo số liệu của Bộ Thương mại Ấn Độ, Niger là nước cung cấp đậu tương lớn nhất cho Ấn Độ trong 7 tháng tính từ đầu năm nay, mặc dù quốc gia Tây Phi này gần như không sản xuất đáng kể loại nông sản này.

Ấn Độ cho phép nhập khẩu miễn thuế từ các nước thuộc nhóm kém phát triển nhất, trong đó có Niger. Theo các đánh giá trong ngành chế biến đậu tương của châu Phi, Niger chỉ sản xuất chưa đến 100 tấn đậu tương mỗi năm. Trong khi đó, Nigeria láng giềng là nước sản xuất và xuất khẩu đậu tương lớn nhất châu Phi.

Cơ quan Hải quan Ấn Độ đang yêu cầu các nhà nhập khẩu chứng minh rằng những lô đậu tương được khai báo có xuất xứ Niger đáp ứng điều kiện để được hưởng ưu đãi miễn thuế. Nếu hàng hóa bị xác định khai sai xuất xứ, các nhà nhập khẩu sẽ phải chịu mức thuế không ưu đãi là 45%.

Động thái điều tra diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ ngày càng phụ thuộc vào đậu tương nhập khẩu sau khi sản lượng trong nước bị ảnh hưởng bởi thời tiết khô hạn sau các trận lũ hồi năm ngoái. Tình hình này có thể mở ra cơ hội để Togo và Benin gia tăng xuất khẩu đậu tương sang Ấn Độ thông qua các kênh chính thức.

Trong 7 tháng tính từ đầu năm 2026, Ấn Độ nhập khẩu kỷ lục 909.606 tấn đậu tương, tăng mạnh so với chỉ 1.996 tấn cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, lượng đậu tương được khai báo có xuất xứ Niger tăng từ mức 0 lên 380.868 tấn.

Trong các thông báo gửi tới các nhà nhập khẩu, Cơ quan Hải quan Ấn Độ cho rằng sản lượng đậu tương của Niger rất thấp, do đó lượng hàng nhập khẩu từ nước này “vượt quá mức sản xuất và năng lực xuất khẩu thông thường của Niger”. Các lô hàng nói trên trước đó đã được Hải quan Ấn Độ thông quan sau khi các nhà nhập khẩu cung cấp những giấy tờ cần thiết để được hưởng ưu đãi miễn thuế, trong đó có giấy chứng nhận xuất xứ và giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do Niger cấp.

Niger là quốc gia không giáp biển, do đó đậu tương từ nước này có thể được vận chuyển qua lãnh thổ Nigeria, quốc gia láng giềng.

Một số nhà nhập khẩu Ấn Độ cho biết họ không có đầy đủ các thông tin mà cơ quan Hải quan yêu cầu và đã đề nghị các nhà cung cấp ở nước ngoài cung cấp bổ sung hồ sơ. Một nhà nhập khẩu nhận được thông báo của Hải quan cho biết doanh nghiệp này nhập khẩu đậu tương sau khi các nhà cung cấp khẳng định hàng hóa có xuất xứ Niger và cung cấp đầy đủ giấy tờ cần thiết. Tuy nhiên, nhà nhập khẩu này cho rằng doanh nghiệp không thể trực tiếp đến châu Phi để tự xác minh nguồn gốc hàng hóa.