Ấn Độ điều tra hơn 500.000 tài khoản Gmail giả đe doạ đánh bom

Lãnh đạo các quốc gia thành viên BRICS tham dự hội nghị tại New Delhi, Ấn Độ cuối tuần trước. Ảnh: Reuters

Cuộc điều tra bắt đầu sau khi chính quyền bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ, nhận được email đe dọa đánh bom ngày 10-9, chỉ vài ngày trước Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi. Email cũng đe dọa các quốc gia hợp tác với Ấn Độ trong thời gian diễn ra hội nghị. Cảnh sát xác định những email đe dọa này là giả.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát bắt giữ hai người và phát hiện thông tin đăng nhập của 513.847 tài khoản Gmail đã được sử dụng từ năm 2022.

Theo cảnh sát, một nghi phạm liên lạc với một người mua ở Bangladesh. Người này mua tài khoản theo từng lô, thanh toán một phần bằng tiền điện tử và sử dụng chúng để gửi các email đe dọa giả.

Đáng chú ý, toàn bộ tài khoản đều được kích hoạt xác thực hai yếu tố, vốn được Google cung cấp để tăng cường bảo mật và ngăn truy cập trái phép. Cảnh sát đang làm rõ phương thức mạng lưới tội phạm tạo và duy trì số lượng lớn tài khoản với lớp bảo vệ này.

Vụ án cũng đánh dấu lần đầu Google được xác định là một phần trong cuộc điều tra của cảnh sát. Giới chức Ấn Độ dự kiến gửi yêu cầu tới tập đoàn công nghệ Mỹ, đề nghị điều chỉnh một số chính sách nhằm ngăn các biện pháp bảo mật bị vượt qua.

Google chưa đưa ra bình luận. Hiện chưa rõ tập đoàn này có phải đối mặt với cáo buộc hoặc hình thức xử phạt nào hay không.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh tội phạm mạng tại Ấn Độ đang gia tăng, với các vụ lừa đảo tài chính gây thiệt hại hơn 2 tỷ USD mỗi năm. Giới chức nước này đang tăng cường điều tra những nền tảng công nghệ bị tội phạm lợi dụng.

Google cũng đang được chú ý sát sao tại Ấn Độ sau khi giới chức phát hiện tội phạm sử dụng Firebase, nền tảng phát triển ứng dụng và web của tập đoàn này, để thực hiện các vụ lừa đảo tài chính.

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