Ấn Độ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp với ống đồng rãnh trong của Việt Nam

Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) cho biết Tổng vụ Phòng vệ thương mại Ấn Độ (DGTR) vừa phát đi thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm ống và ống dẫn bằng đồng rãnh trong (Internally Grooved Copper Tubes and Pipes - IGT) thuộc các mã HS 7411 10 00, 7411 21 00, 7411 22 00 và 7411 29 00 nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan.

Vụ việc được tiến hành dựa trên hồ sơ yêu cầu của Công ty đồng Metube - đơn vị đại diện cho ngành sản xuất nội địa và cũng là nhà sản xuất duy nhất sản phẩm bị điều tra tại Ấn Độ trong thời kỳ điều tra (POI).

Ấn Độ điều tra phòng vệ thương mại với ống đồng rãnh trong của Việt Nam.

Theo nguyên đơn Metube, hàng hóa nhập khẩu từ 3 quốc gia nêu trên đang được bán phá giá và nhận trợ cấp khi tiêu thụ tại thị trường Ấn Độ. Điều này đã và đang gây ra sự cản trở đáng kể đối với quá trình hình thành ngành sản xuất trong nước. Nguyên đơn kiến nghị áp dụng thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp trong thời hạn 5 năm, đồng thời đề xuất áp dụng các biện pháp thuế tạm thời.

Thời kỳ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp được xác định từ ngày 1/4/2025 đến ngày 31/3/2026; thời kỳ điều tra thiệt hại bao gồm các giai đoạn 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 và thời kỳ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp.

Kết quả xem xét sơ bộ của DGTR chỉ ra dấu hiệu ban đầu về biên độ bán phá giá dương và vượt mức tối thiểu (de minimis) đối với sản phẩm IGT nhập khẩu từ cả 3 quốc gia.

Đáng chú ý, đối với cáo buộc trợ cấp, sau quá trình tham vấn với chính phủ các nước liên quan, DGTR quyết định khởi xướng điều tra 24 chương trình trợ cấp đối với Việt Nam. Các chương trình này bao gồm các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng, xúc tiến thương mại, cũng như việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ dưới giá thông thường.

Về mặt thiệt hại, DGTR đánh giá lượng nhập khẩu từ các nước bị điều tra liên tục gia tăng và chiếm tỷ trọng lớn trong nhu cầu thị trường Ấn Độ. Giá nhập khẩu sau khi cập cảng bị cho là thấp hơn chi phí bán hàng và giá bán thực tế của ngành sản xuất trong nước, ép giá và làm gia tăng tồn kho. Ngành sản xuất tại Ấn Độ ghi nhận tình trạng sản lượng thấp so với công suất, lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư đều bị âm trong hai năm hoạt động.

Trên cơ sở đó, DGTR cho rằng có đủ bằng chứng sơ bộ về việc hàng nhập khẩu bị cáo buộc bán phá giá và trợ cấp gây cản trở đáng kể đối với quá trình hình thành ngành sản xuất trong nước.

Nguyên đơn đã đề nghị DGTR xem xét áp dụng thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp tạm thời, tổ chức phiên điều trần và kiến nghị áp dụng thuế chống bán phá giá trong thời hạn 5 năm. Tuy nhiên, DGTR cho biết các đề nghị này chưa được xem xét tại giai đoạn khởi xướng và sẽ được xem xét ở giai đoạn thích hợp của quá trình điều tra.

Theo nhà chức trách Ấn Độ, trong trường hợp có bất kỳ bên liên quan nào từ chối truy cập hoặc không cung cấp thông tin cần thiết trong thời hạn hợp lý hoặc trong thời hạn do DGTR quy định trong thông báo khởi xướng này, hoặc cản trở đáng kể cuộc điều tra, Cơ quan có thể tuyên bố bên liên quan đó là không hợp tác và sử dụng các dữ liệu thực tế có sẵn (thường là bất lợi) để tính toán biên độ CBPG, CTC. Điều này thường dẫn tới mức thuế cao cho doanh nghiệp.

Để kịp thời ứng phó vụ việc, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sản phẩm bị đề nghị điều tra sang Ấn Độ nghiên cứu kỹ thông báo khởi xướng, đơn kiện bản công khai, gửi ý kiến bình luận về vụ việc (nếu có). Bố trí nguồn lực để xử lý vụ việc, cân nhắc thuê luật sư tư vấn hỗ trợ nếu cần thiết.

Doanh nghiệp nghiên cứu, rà soát sản phẩm và gửi bình luận đối với mã phân loại sản phẩm sử dụng trong quá trình điều tra (PCN), bình luận về các đề xuất PCN của nguyên đơn (nếu có).

Đồng thời, hợp tác đầy đủ và toàn diện với cơ quan điều tra trong suốt quá trình vụ việc bao gồm: gửi Bản trả lời bản câu hỏi điều tra dành cho nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài đúng hạn và thể thức yêu cầu; tham gia quá trình thẩm tra tại chỗ; phiên điều trần; gửi các bình luận phản biện về vụ việc…

Điều này giúp doanh nghiệp tránh bị kết luận không hợp tác (thường dẫn tới mức thuế rất cao) và có thể giúp doanh nghiệp đạt được kết quả tích cực.