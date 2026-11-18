Ảnh minh hoạ. Nguồn: Cuc Phòng vệ thương mại.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), cho biết ngày 9/11/2026, Tổng cục Phòng vệ thương mại Ấn Độ (DGTR) khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với nhôm định hình đùn, kết cấu và các sản phẩm làm từ nhôm đùn có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan.

Mã vụ việc trên cổng SETU (nền tảng nộp hồ sơ và theo dõi trực tuyến các vụ việc phòng vệ thương mại của DGTR) là AD/OI/079/2026.

Cuộc điều tra được cơ quan chức năng Ấn Độ đưa ra dựa trên đơn kiện của Hiệp hội các nhà sản xuất nhôm đùn Ấn Độ (ALEMAI), đại diện cho 228 doanh nghiệp nội địa, kết hợp với dữ liệu nhập khẩu do chính DGTR thu thập.

Thống kê ban đầu cho thấy lượng hàng hóa từ bốn quốc gia nêu trên đang chiếm tới 90% tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm sản phẩm này vào thị trường Ấn Độ.

Danh mục hàng hóa bị điều tra bao gồm nhôm hợp kim hoặc không hợp kim sản xuất bằng phương pháp đùn dưới dạng thanh định hình đặc, rỗng, bán rỗng, thanh, que, ống, ống dẫn cùng các kết cấu làm chủ yếu từ nhôm đùn.

Thực tế, nhóm hàng này trải rộng trên nhiều ứng dụng phổ biến như cửa, khung cửa, hệ mặt dựng, lan can, bộ tản nhiệt, giá đỡ pin mặt trời, bộ phận xe đạp và ván khuôn. Riêng mặt hàng thanh nhôm dùng để kéo dây được loại trừ khỏi danh sách này. Cơ quan điều tra cũng đưa ra loạt mã HS tham khảo thuộc các nhóm 7604, 7608, 7610 và 7616, đồng thời lưu ý phạm vi cụ thể sẽ căn cứ theo mô tả sản phẩm trong thông báo khởi xướng.

Về mốc thời gian, giai đoạn điều tra hành vi bán phá giá được xác định kéo dài 15 tháng, tính từ ngày 01/4/2025 đến hết ngày 30/6/2026. Trong khi đó, giai đoạn xem xét thiệt hại của ngành sản xuất nội địa Ấn Độ bao gồm ba năm tài chính từ 01/4/2022 đến 31/3/2025 cộng với toàn bộ thời kỳ điều tra bán phá giá.

Ở bước khởi xướng này, đối với hàng hóa từ Việt Nam, Malaysia và Thái Lan, DGTR sử dụng dữ liệu chi phí của ba nhà sản xuất Ấn Độ có điều chỉnh chi phí và lợi nhuận để tính toán giá trị thông thường. Cơ quan này nhận định đã có đủ cơ sở ban đầu về hành vi bán phá giá, thiệt hại cũng như mối quan hệ nhân quả để mở rộng quy trình điều tra.

Các bên liên quan phải thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng SETU theo đúng mã vụ việc AD/OI/079/2026. Các mốc thời gian tuân thủ sẽ được tính đồng thời kể từ ngày DGTR gửi thư thông báo kèm tài liệu khởi xướng và bản câu hỏi điều tra.

Cụ thể, doanh nghiệp có 15 ngày để gửi ý kiến bình luận về phạm vi sản phẩm bị điều tra cũng như sự cần thiết của việc áp dụng phương pháp mã kiểm soát sản phẩm, do hiện tại DGTR chưa đề xuất phương pháp này.

Tiếp đó, trong vòng 37 ngày, các đơn vị phải hoàn tất việc nộp bản trả lời câu hỏi điều tra và thông tin liên quan dưới cả hai định dạng là bản mật và bản công khai.

Trường hợp cần thêm thời gian chuẩn bị, doanh nghiệp bắt buộc phải gửi yêu cầu gia hạn qua hệ thống SETU chậm nhất một ngày trước khi hết hạn ban đầu, đồng thời thường xuyên theo dõi thư thông báo để cập nhật chính xác lịch trình.

Trước diễn biến trên, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị Hội nhôm thanh định hình Việt Nam khẩn trương thông tin đến các hội viên và phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý để kịp thời hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp.

Về phía các nhà sản xuất và xuất khẩu, việc đầu tiên cần làm là đối chiếu kỹ lưỡng danh mục sản phẩm đang xuất khẩu sang Ấn Độ với mô tả hàng hóa bị điều tra. Doanh nghiệp cần chủ động rà soát lại toàn bộ hệ thống sổ sách, số liệu về sản xuất, chi phí, bán hàng và xuất khẩu, song song với việc chuẩn bị lập luận về phạm vi sản phẩm và mã kiểm soát sản phẩm.

Việc đăng ký tham gia, trả lời đầy đủ, đúng hạn các bản câu hỏi từ DGTR, sẵn sàng tham gia thẩm tra tại chỗ, phiên điều trần và giữ liên lạc thường xuyên với Cục Phòng vệ thương mại sẽ là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro trong vụ kiện này.