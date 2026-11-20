Ấn Độ và Malaysia đã khai mạc cuộc diễn tập quân sự chung Harimau Shakti. (Nguồn: PiB)

Tờ báo Ấn Độ The Statesman đưa tin, cuộc tập trận kéo dài đến ngày 30/11, với sự tham gia của 120 quân nhân mỗi nước.

Harimau Shakti là hoạt động huấn luyện quân sự song phương được hai nước luân phiên tổ chức tại Ấn Độ và Malaysia. Mục tiêu của cuộc tập trận lần này là phối hợp diễn tập các hoạt động tác chiến phi truyền thống theo Chương VII Hiến chương Liên hợp quốc, đặc biệt chú trọng nâng cao khả năng phối hợp trong các chiến dịch chống khủng bố.

Nội dung huấn luyện tập trung vào hoạt động tác chiến trên địa hình rừng rậm và khu vực bán đô thị, kết hợp lập kế hoạch chung, phối hợp chiến thuật và ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao khả năng tác chiến liên hợp.

Các hoạt động được triển khai theo từng giai đoạn, bắt đầu bằng huấn luyện chéo và làm quen với quy trình tác chiến của mỗi bên, sau đó là các bài tập chiến thuật chung. Các nội dung chính gồm thiết lập sở chỉ huy liên hợp và trung tâm giám sát, diễn tập chống khủng bố, đột kích, phong tỏa và khám xét mục tiêu, cùng các bài tập công binh chiến đấu.

Đáng chú ý, hai bên sẽ tăng cường ứng dụng hệ thống máy bay không người lái (UAS) phục vụ trinh sát, giám sát, đồng thời thực hành sử dụng các hệ thống chống máy bay không người lái (C-UAS) nhằm phát hiện và vô hiệu hóa thiết bị bay của đối phương.

Cuộc tập trận sẽ kết thúc bằng bài diễn tập kiểm tra năng lực phối hợp trong tình huống chống khủng bố giả định, kết hợp hoạt động tác chiến trên bộ, giám sát tích hợp và sử dụng các hệ thống không người lái.

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, cuộc tập trận tạo cơ hội để quân đội hai nước trao đổi kinh nghiệm về chiến thuật, kỹ thuật và quy trình tác chiến, qua đó nâng cao khả năng phối hợp và hiểu biết lẫn nhau. Hoạt động này cũng góp phần củng cố hợp tác quốc phòng và quan hệ quân sự song phương, đóng góp vào hòa bình, ổn định khu vực