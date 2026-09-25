Ấn Độ đề xuất hạn chế bán đồ ăn vặt quanh 1,5 triệu trường học nhằm chống béo phì ở trẻ em

Đề xuất này của Cơ quan An toàn Thực phẩm và Tiêu chuẩn Ấn Độ (FSSAI) sẽ tác động đến hàng loạt cửa hàng tạp hóa, nhà hàng nhỏ và quầy bán đồ ăn gia đình nằm gần khoảng 1,5 triệu trường học trên toàn quốc.

Các mặt hàng bị ảnh hưởng bao gồm nước ngọt có ga, khoai tây chiên, đồ ăn chiên nhiều dầu như bánh samosa, cũng như pizza, hamburger và nhiều loại thức ăn nhanh phổ biến khác.

Ấn Độ đề xuất cấm bán thực phẩm nhiều đường, muối và chất béo trong bán kính 50 m quanh trường nhằm kiểm soát tình trạng béo phì ngày càng gia tăng ở trẻ em. Ảnh: Unsplash

Động thái mới của Ấn Độ có thể tạo thêm áp lực đối với các tập đoàn thực phẩm lớn như PepsiCo, Coca-Cola, Mondelez và Nestlé, những doanh nghiệp vốn đang đối mặt với các đề xuất khác liên quan đến việc dán nhãn cảnh báo màu đỏ trên các sản phẩm có hàm lượng chất béo, đường và muối cao. Nếu đề xuất trên được thông qua, Ấn Độ sẽ tiến gần hơn tới mô hình quản lý thực phẩm nghiêm ngặt đang được áp dụng tại một số quốc gia như Chile và Mexico.

Tại một cửa hàng gần trường học, cậu bé Priyanshu Palei, 15 tuổi, mua hai gói khoai tây chiên Uncle Chipps của PepsiCo trước khi đến lớp. Cậu cho biết sẽ ăn chúng trong giờ ra chơi thay vì bữa trưa truyền thống gồm cơm và đậu lăng do mẹ chuẩn bị.

Đây chính là thói quen mà giới chức Ấn Độ muốn thay đổi khi cho rằng trẻ em đang ngày càng phụ thuộc vào các loại thực phẩm chế biến sẵn, nhiều năng lượng nhưng ít giá trị dinh dưỡng.

Giám đốc FSSAI Rajit Punhani cho biết: "Chúng ta cần ngăn trẻ em tiêu thụ những sản phẩm này và xây dựng thói quen mới", đồng thời nhấn mạnh quy định không nhằm gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh vì các cửa hàng vẫn có thể bán những sản phẩm không thuộc nhóm HFSS.

Theo ông Punhani, mục tiêu của chính sách là khuyến khích các nhà sản xuất điều chỉnh công thức sản phẩm để giảm lượng đường, muối và chất béo.

Hiện chưa có thời điểm chính thức để triển khai quy định trên. Đề xuất này lần đầu được đưa ra vào năm 2020. Trong tháng 8 vừa qua, FSSAI đã công bố các ngưỡng hàm lượng dinh dưỡng cụ thể để xác định những sản phẩm bị hạn chế bán gần trường học và tiếp nhận ý kiến đóng góp từ công chúng đến ngày 6/10.

Một số bang của Ấn Độ đã bắt đầu áp dụng các biện pháp mạnh hơn. Maharashtra, bang có thành phố Mumbai, đã triển khai quy định cấm bán sản phẩm HFSS trong phạm vi 50 mét quanh trường học.