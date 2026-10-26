Ấn Độ đẩy mạnh kiểm soát, xử lý ô nhiễm trước mùa Đông

Sương mù ô nhiễm bao phủ bầu trời tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh tư liệu: ANI/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại New Delhi cho biết, tại cuộc họp, các đại biểu cũng thảo luận về biện pháp xử lý những phương tiện cũ chạy bằng xăng và dầu diesel không đạt chuẩn, đồng thời lên phương án điều hướng các xe tải không được vào Delhi thông qua các tuyến cao tốc vành đai ở phía Đông và phía Tây.

Theo thông báo tại cuộc họp, trong những ngày qua, Cảnh sát Giao thông New Delhi đã phát hành trung bình hơn 10.000 biên bản xử phạt vi phạm giao thông và ô nhiễm mỗi ngày. Quy định hiện hành nêu rõ các xe buýt hoạt động trong khu vực Delhi – NCR phải là loại chạy bằng điện, khí thiên nhiên nén (CNG) hoặc dầu diesel đạt tiêu chuẩn BS-VI. Hiện chính quyền đã có kế hoạch tăng cường máy móc hút bụi đường phố, phun nước và áp dụng các biện pháp kiểm soát bụi khác, bên cạnh việc triển khai thêm các đội kiểm tra ô nhiễm môi trường.

Các biện pháp trên được triển khai đồng bộ trong bối cảnh khu vực Delhi–NCR đang đối mặt với cú sốc kép về môi trường, bao gồm bọt trắng độc hại xuất hiện trở lại trên sông Yamuna và chất lượng không khí trong toàn vùng hiện ở mức “không lành mạnh”. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) chạm mức 168, với nồng độ bụi mịn PM2.5 và PM10 tiếp tục là các chất gây ô nhiễm chính. Các trạm quan trắc trên khắp New Delhi ghi nhận chỉ số ô nhiễm dao động từ 110 đến hơn 180.

Tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng đã buộc Uỷ ban Quản lý chất lượng không khí (CAQM) phải kích hoạt giai đoạn I của Kế hoạch hành động ứng phó phân cấp (GRAP) trên toàn khu vực Delhi-NCR từ ngày 21/10 để kiểm soát ô nhiễm không khí.