Ấn Độ đầu tư hơn 19 tỷ USD cho Hành lang Năng lượng Xanh

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Ngày 30/9, nội các Ấn Độ phê duyệt kế hoạch Hành lang Năng lượng Xanh giai đoạn III trị giá 1.860 tỷ rupee (gần 19,5 tỷ USD), nhằm xây dựng hệ thống truyền tải cho 135 GW điện tái tạo và triển khai hệ thống lưu trữ pin công suất 50GWh.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Bộ trưởng Đường sắt, Điện và Thông tin truyền thông Ashwini Vaishnaw cho biết năng lực truyền tải có vai trò quan trọng trong bối cảnh sản lượng điện tái tạo tăng nhanh. Chính phủ Ấn Độ đang đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng lưới điện để bảo đảm đủ năng lực tiếp nhận các nguồn điện mới.

Dự án dự kiến hoàn thành vào tài khóa 2032-2033, trong đó khoảng 14,2 tỷ USD dành cho nâng cấp hệ thống truyền tải điện quốc gia, phần còn lại đầu tư vào hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin. Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ khoảng 563 triệu USD.

Theo Chính phủ Ấn Độ, hệ thống lưu trữ sẽ góp phần hạn chế gián đoạn nguồn cung, giảm tình trạng quá tải đường truyền tải và đáp ứng nhu cầu điện vào giờ cao điểm hoặc những thời điểm không có điện Mặt Trời. Giai đoạn III của Hành lang Năng lượng Xanh dự kiến cho phép truyền tải tới 135GW điện tái tạo trên toàn quốc.

Ấn Độ đặt mục tiêu đạt 500GW công suất điện từ các nguồn phi hóa thạch vào năm 2030 và 786GW vào năm 2035-2036. Công suất điện Mặt Trời tại nước này tăng nhanh, đạt 162,15GW tính đến ngày 30/6/2026, so với chỉ 3GW năm 2014, làm gia tăng nhu cầu đầu tư vào hệ thống truyền tải và lưu trữ.

Với tốc độ phát triển nhanh chóng của nguồn điện năng lượng tái tạo, Ấn Độ đang dần chuyển trọng tâm từ việc chỉ đơn thuần sản xuất điện sạch sang bảo đảm nguồn điện đó có thể được truyền tải, lưu trữ và cung cấp khi cần thiết./.