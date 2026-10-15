Ấn Độ đầu tư hơn 1 tỷ USD xây dựng tổ hợp AI tại Bồ Đề đạo tràng

CtrlS Datacenters vừa khánh thành trung tâm dữ liệu tại Patna, đồng thời ký thư bày tỏ ý định đầu tư với chính quyền bang Bihar về kế hoạch xây dựng tổ hợp trí tuệ nhân tạo quy mô lớn, công suất 150 MW, tại Bodh Gaya, với tổng vốn dự kiến khoảng 1,2 tỷ USD.

CtrlS Datacenters, doanh nghiệp vận hành trung tâm dữ liệu tại Ấn Độ, vừa công bố kế hoạch mở rộng đầu tư tại bang Bihar, miền Đông nước này, trong bối cảnh nhu cầu về hạ tầng số, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng gia tăng.

CtrlS Datacenters khánh thành trung tâm dữ liệu trị giá 400 crore rupee tại Patna và công bố kế hoạch đầu tư tổ hợp AI công suất 150 MW tại Bodh Gaya, bang Bihar, Ấn Độ.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố hôm thứ Ba, CtrlS Datacenters vừa khánh thành trung tâm dữ liệu trị giá 400 crore rupee (khoảng 42 triệu USD, tương đương 1.050 tỷ đồng) tại Patna, đồng thời ký thư bày tỏ ý định đầu tư với chính quyền bang Bihar về kế hoạch xây dựng tổ hợp trí tuệ nhân tạo quy mô lớn, công suất 150 MW, tại Bodh Gaya, với tổng vốn dự kiến 10.000 crore rupee (khoảng 1,05 tỷ USD, tương đương 26.250 tỷ đồng).

(* Lưu ý: Các số liệu quy đổi từ rupee Ấn Độ sang USD và VNĐ trong bài mang tính ước tính, dựa trên tỷ giá tham khảo tại thời điểm biên tập. Tỷ giá thực tế có thể thay đổi).

Mở rộng hạ tầng dữ liệu tại miền Đông Ấn Độ

Trung tâm dữ liệu mới tại Patna được khánh thành với sự tham dự của Thủ hiến bang Bihar Samrat Choudhary. Theo thông cáo của doanh nghiệp, cơ sở này hiện có công suất tải công nghệ thông tin (IT load) 12 MW và có thể được mở rộng tùy theo nhu cầu trong tương lai.

Tọa lạc tại Khu công nghiệp Patliputra, trung tâm được thiết kế để phục vụ các doanh nghiệp, cơ quan chính phủ, nhà cung cấp dịch vụ điện toán quy mô lớn và các công ty công nghệ tại Bihar cũng như khu vực miền đông Ấn Độ. Cơ sở này hỗ trợ các ứng dụng AI và điện toán đám mây, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với dịch vụ lưu trữ, xử lý và quản lý dữ liệu.

CtrlS cho biết công trình được xây dựng theo định hướng có khả năng chống chịu trước thiên tai, tích hợp các tiêu chuẩn an ninh ở cấp độ cao và giải pháp vận hành tiết kiệm năng lượng.

Song song với trung tâm dữ liệu tại Patna, dự án tổ hợp AI công suất 150 MW ở Bodh Gaya được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng năng lực tính toán phục vụ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, thông tin công bố hiện mới đề cập đến thư bày tỏ ý định đầu tư, chưa đủ cơ sở để khẳng định dự án đã hoàn tất các thủ tục đầu tư hoặc bước vào giai đoạn xây dựng.

Kỳ vọng tạo việc làm và thúc đẩy kinh tế địa phương

Ông Sridhar Pinnapureddy, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc điều hành CtrlS Datacenters, cho biết doanh nghiệp cùng các đối tác trong hệ sinh thái đang hướng tới việc đưa thêm nguồn vốn đầu tư vào Bihar, tạo cơ hội việc làm và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế khu vực.

Theo ông, tiềm năng thị trường cùng nhu cầu ngày càng lớn đối với hạ tầng số đã củng cố niềm tin của doanh nghiệp vào triển vọng phát triển tại bang này.

Đối với các địa phương đang đẩy mạnh chuyển đổi số, việc phát triển trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI có thể tạo thêm điều kiện thu hút doanh nghiệp công nghệ, nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ số và hình thành các hoạt động kinh tế liên quan. Dù vậy, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào tiến độ triển khai dự án, nhu cầu thị trường, khả năng cung ứng năng lượng, nguồn nhân lực và việc đáp ứng các yêu cầu về môi trường.

Hướng tới mạng lưới trung tâm dữ liệu thế hệ mới

Thành lập năm 2007, CtrlS hiện vận hành 19 trung tâm dữ liệu tại chín thị trường ở Ấn Độ. Doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển tổng công suất trung tâm dữ liệu vượt 4,4 GW vào năm 2030.

Trong những năm tới, công ty cũng dự kiến xây dựng hơn 20 trung tâm dữ liệu biên (edge data centres) tại các thành phố cấp 2 và cấp 3 trên khắp Ấn Độ. Mô hình này đưa năng lực tính toán và kết nối đến gần người dùng hơn, qua đó góp phần giảm độ trễ trong truyền tải dữ liệu và hỗ trợ các ứng dụng cần phản hồi nhanh.

Kế hoạch mở rộng tại Bihar phản ánh xu hướng đầu tư vào hạ tầng tính toán đang diễn ra tại Ấn Độ, khi AI và điện toán đám mây ngày càng trở thành nền tảng của nhiều hoạt động kinh tế, quản trị và đời sống xã hội. Bên cạnh cơ hội phát triển, các dự án quy mô lớn cũng đặt ra yêu cầu về sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo vệ dữ liệu, an ninh hệ thống và phát triển công nghệ theo hướng bền vững.

Từ năng lực công nghệ đến trách nhiệm trí tuệ

Việc một tổ hợp AI quy mô lớn được dự kiến xây dựng tại Bodh Gaya cũng gợi mở suy ngẫm đáng chú ý về mối quan hệ giữa công nghệ và trí tuệ. Đây không chỉ là câu chuyện về năng lực tính toán, đầu tư hay tốc độ phát triển của nền kinh tế số, mà còn đặt ra câu hỏi về mục đích con người hướng tới khi tạo ra những công nghệ ngày càng mạnh mẽ.

Trong góc nhìn Phật học, trí tuệ không đơn thuần là khả năng tích lũy thông tin, xử lý dữ liệu hay đạt được những thành tựu vượt trội. Trí tuệ còn gắn với sự hiểu biết đúng đắn, khả năng nhận diện hệ quả của hành động và tinh thần hạn chế gây tổn hại cho mình, cho người. Từ tinh thần đó, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo có thể được nhìn nhận không chỉ qua những gì công nghệ làm được, mà còn qua cách con người lựa chọn sử dụng.

AI có thể hỗ trợ y tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học và giải quyết nhiều vấn đề của đời sống. Tuy nhiên, công nghệ cũng đòi hỏi trách nhiệm tương xứng trong bảo vệ dữ liệu, bảo đảm tính minh bạch, sử dụng năng lượng hợp lý và hạn chế những tác động bất lợi đối với con người, xã hội và môi trường.

Bodh Gaya là địa danh gắn liền với sự kiện đức Phật thành đạo, biểu tượng cho hành trình tìm kiếm và khai mở trí tuệ trong truyền thống Phật giáo. Sự hiện diện của một dự án AI tại đây không tự thân tạo nên mối liên hệ giữa công nghệ và giáo pháp. Dẫu vậy, sự giao thoa giữa một địa danh mang chiều sâu lịch sử tâm linh và một lĩnh vực đại diện cho bước tiến công nghệ đương đại vẫn gợi ra câu hỏi ý nghĩa: khi năng lực của máy móc ngày càng mở rộng, con người sẽ nuôi dưỡng và vận dụng trí tuệ của chính mình như thế nào?

Từ góc nhìn ấy, thước đo sâu xa của tiến bộ nhân loại không chỉ nằm ở quy mô đầu tư hay sức mạnh xử lý dữ liệu, mà còn ở khả năng chuyển hóa những thành tựu công nghệ thành lợi ích thiết thực. Công nghệ có thể mở rộng năng lực hành động, còn việc hướng năng lực ấy đến đâu vẫn là trách nhiệm đạo đức của con người.

Theo: PTI

Chuyển ngữ và biên tập: Thường Nguyên

Nguồn: https://www.thehindubusinessline.com/info-tech/ctrls-announces-10000-crore-ai-factory-in-bodh-gaya-opens-400-crore-patna-data-centre/article71580725.ece