Ấn Độ đặt mục tiêu trở thành nhà xuất khẩu lớn sang Trung Quốc và ASEAN

Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal ngày 27/10 bày tỏ tin tưởng nước này sẽ trở thành một trong những nhà xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ lớn sang Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong những năm tới, đồng thời khẳng định New Delhi tiếp tục thúc đẩy thương mại tự do, công bằng và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường trên cơ sở có đi có lại.

Phát biểu với báo giới tại La Hay (Hà Lan) trong chuyến thăm chính thức kéo dài hai ngày, Bộ trưởng Goyal cho biết Ấn Độ đang nỗ lực mở rộng thị trường xuất khẩu, trong đó đặc biệt chú trọng các nền kinh tế châu Á.

Ông nhấn mạnh New Delhi sẵn sàng tăng cường quan hệ thương mại với tất cả các quốc gia, bao gồm Trung Quốc, trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh lành mạnh và tuân thủ các quy tắc thương mại quốc tế.

Theo ông Goyal, Trung Quốc hiện cung cấp nhiều nguyên liệu thô và hàng hóa trung gian quan trọng cho hoạt động sản xuất của Ấn Độ.

New Delhi hoan nghênh các nhà cung cấp nước ngoài tham gia đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nền kinh tế, song sẽ áp dụng các cơ chế điều tra và xử lý theo quy định pháp luật nếu phát hiện hành vi định giá bất hợp lý hoặc cạnh tranh không công bằng.

Ông khẳng định Ấn Độ mong muốn các đối tác mở cửa thị trường cho hàng hóa và dịch vụ của nước này trên nguyên tắc có đi có lại.

Đề cập quan hệ thương mại với Trung Quốc, Bộ trưởng Goyal cho biết ông đã có các cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc tại Yaoundé, Cameroon và bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở New Delhi hồi tháng Chín vừa qua.

Trước đó, ngày 14/10, ông cũng khẳng định Ấn Độ đang từng bước khôi phục quan hệ với Trung Quốc sau giai đoạn căng thẳng kéo dài, song tiến trình này vẫn cần thêm thời gian và các điều kiện bảo đảm quan hệ kinh tế phát triển ổn định, công bằng.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh thương mại Ấn Độ-Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng nhưng tình trạng mất cân đối thương mại ngày càng nghiêm trọng.

Theo số liệu của Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, kim ngạch thương mại hàng hóa song phương trong tài khóa 2025-2026 đạt khoảng 151,1 tỷ USD, tăng 18,31% so với tài khóa trước. Trong đó, xuất khẩu của Ấn Độ sang Trung Quốc tăng 36,62%, đạt 19,47 tỷ USD, trong khi nhập khẩu tăng khoảng 16%, lên 131,63 tỷ USD.

Thâm hụt thương mại của Ấn Độ với Trung Quốc theo đó tăng lên 112,16 tỷ USD, so với mức 99,21 tỷ USD trong tài khóa 2024-2025.

Bên cạnh những bất cân đối thương mại, quan hệ kinh tế song phương còn đối mặt với các rào cản về đầu tư và kiểm soát xuất khẩu.

Ấn Độ hiện duy trì các quy định kiểm soát chặt chẽ đầu tư trực tiếp nước ngoài từ những quốc gia có chung đường biên giới, trong đó có Trung Quốc.

Trong khi đó, các biện pháp hạn chế xuất khẩu thiết bị quan trọng của Trung Quốc, đặc biệt là máy đào hầm và linh kiện liên quan, có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao và hạ tầng giao thông chiến lược tại Ấn Độ.

Bộ trưởng Goyal cho biết New Delhi sẽ tiếp tục tìm kiếm giải pháp tháo gỡ những vướng mắc này.

Đối với ASEAN, Ấn Độ đang đẩy mạnh các biện pháp mở rộng tiếp cận thị trường và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng khu vực.

Theo số liệu của Chính phủ Ấn Độ, thương mại song phương Ấn Độ-ASEAN đạt 128,38 tỷ USD trong tài khóa 2025-2026.

New Delhi cũng thúc đẩy rà soát Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ (AITIGA), hướng tới tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu và khai thác tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai bên.

Giới chức Ấn Độ coi việc mở rộng xuất khẩu sang Trung Quốc và ASEAN là một trong những hướng đi quan trọng nhằm đa dạng hóa thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và tăng cường vị thế của nước này trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu./.