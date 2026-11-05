Ấn Độ cứu sống 11 người mất tích sau vụ lật thuyền cứu hộ

Vụ việc xảy ra tối 4/11 tại hồ Bethupalli thuộc huyện Khammam khi lực lượng chức năng tìm cách đưa những người mắc kẹt giữa dòng nước lũ vào bờ.

Theo hãng tin IANS, chiến dịch tìm kiếm do Lực lượng Ứng phó thảm họa quốc gia (NDRF) phối hợp với lực lượng cứu hỏa triển khai xuyên đêm. Một số người mất tích đã tập trung tại cùng một địa điểm và liên lạc được với cơ quan chức năng qua điện thoại, giúp lực lượng cứu hộ xác định vị trí và đưa họ đến nơi an toàn.

Trước đó, 5 ngư dân bị mắc kẹt giữa hồ do nước dâng cao sau những trận mưa lớn. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa điều thuyền đến hiện trường và đưa được 3 người vào bờ. Tuy nhiên, khi tiếp tục triển khai hai thuyền khác để tiếp cận những người còn lại, cả hai phương tiện đều bị lật do dòng nước chảy xiết, khiến 11 người trên thuyền bị cuốn trôi.

Lực lượng NDRF sau đó được điều động đến hiện trường và giải cứu thành công cả 5 ngư dân. Công tác tìm kiếm những người mất tích tiếp tục được triển khai trong đêm và hoàn tất vào sáng 5/11. Không có trường hợp tử vong trong vụ việc.

Mưa lớn kéo dài khiến mực nước tại hồ Bethupalli dâng cao, tràn qua khu vực đập tràn và tạo dòng chảy mạnh, gây khó khăn cho hoạt động cứu hộ.