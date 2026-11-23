Thông tin được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi công bố hôm 23/11, sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Nepal Balendra Shah tại thủ đô New Delhi.

Ông Shah đang có chuyến thăm Ấn Độ kéo dài hai ngày. Đây là chuyến công du song phương đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức hồi tháng 3.

Phát biểu sau cuộc hội đàm, ông Modi cho biết Ấn Độ sẽ dành 240 tỷ rupee Nepal (tương đương 1,62 tỷ USD) cho chương trình hợp tác phát triển với Nepal.

"Cam kết của chúng tôi là giúp các gia đình bị ảnh hưởng ổn định lại cuộc sống, tạo ra những cơ hội mới và tăng cường hơn nữa khả năng ứng phó với các thảm họa trong tương lai của Nepal", ông Modi nói.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đánh giá cao tầm nhìn rõ ràng và cam kết của Thủ tướng Nepal Balendra Shah đối với tương lai nước này cũng như quan hệ song phương. Nguồn: X/Ashoke_Raj

Thủ tướng Nepal cảm ơn Ấn Độ vì đã nhanh chóng hỗ trợ nước này trong các tình huống thiên tai và khủng hoảng. Ông đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào Nepal, góp phần thúc đẩy thịnh vượng kinh tế chung của hai nước.

Hai nhà lãnh đạo cũng chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác kinh tế và cùng khánh thành một tuyến đường sắt kết nối hai quốc gia. Ông Shah nhân dịp này mời Thủ tướng Modi thăm Nepal.

Gói hỗ trợ của Ấn Độ được công bố trong bối cảnh Nepal đang khắc phục hậu quả trận lũ lụt nghiêm trọng xảy ra ngày 26/8 tại khu vực dãy Himalaya.

Thảm họa bắt nguồn từ sự sụp đổ của một khối băng gần biên giới Nepal - Trung Quốc, kéo theo lượng lớn bùn đất và đá tràn xuống sông Trishuli.

Dòng lũ sau đó cuốn trôi nhiều ngôi làng, phá hủy các tuyến đường cao tốc, cầu và hệ thống đường dây điện. Nhiều ngôi nhà bị vùi lấp trong bùn đất, gây thiệt hại nghiêm trọng tại quốc gia nằm giữa hai cường quốc châu Á là Ấn Độ và Trung Quốc.

Theo số liệu được công bố, khoảng 1.500 người thiệt mạng và 5.200 người khác mất tích, được cho là đã tử vong.

Ấn Độ là quốc gia đầu tiên triển khai hỗ trợ Nepal sau thảm họa, với nhiều chuyến bay chở hàng cứu trợ và các hoạt động khôi phục hệ thống giao thông, liên lạc tại những khu vực miền núi bị cô lập.

Ấn Độ và Nepal có mối quan hệ lâu đời về văn hóa, kinh tế và giao lưu nhân dân. Hai nước duy trì đường biên giới mở, tạo điều kiện cho hàng trăm nghìn người Nepal sinh sống và làm việc tại Ấn Độ.

Việc Ấn Độ công bố gói hỗ trợ mới không chỉ góp phần giúp Nepal khắc phục hậu quả thiên tai mà còn tạo thêm động lực thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Trong chuyến thăm lần này, hai bên tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu mở rộng đầu tư, phát triển hạ tầng và tăng cường kết nối xuyên biên giới.