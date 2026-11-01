Ấn Độ có Tham mưu trưởng Không quân mới, cam kết kề vai sát cánh cùng các lực lượng an ninh khác

Đại tướng Ashutosh Dixit đã tiếp quản quyền chỉ huy Không quân Ấn Độ, trở thành tư lệnh thứ 29 của lực lượng này. (Nguồn: Hindustan)

Trong bài phát biểu sau khi nhậm chức, tân Tham mưu trưởng IAF đã nêu ra những ưu tiên hàng đầu của lực lượng này, trong đó có việc đưa vào hoạt động các máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tejas (Mk-1A) tự sản xuất trong nước, đồng thời đưa chương trình Mk-2 và máy chiến đấu tầm trung tiên tiến (AMCA) lên ưu tiên hàng đầu trong nỗ lực hiện đại hoá lực lượng không quân.

Ông Dixit nêu rõ, ưu tiên hàng đầu của ông là khôi phục sức mạnh chiến đấu của IAF trong bối cảnh lực lượng này đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng máy bay chiến đấu.

Cũng theo tân Tham mưu trưởng Dixit, Không quân Ấn Độ cần đảm bảo luôn trong trạng thái cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu, không ngừng đổi mới học thuyết, quy trình và công nghệ dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống phòng thủ đa lớp chống các thiết bị bay không người lái và sử dụng không gian tầm thấp cho các hoạt động của mình. Bên cạnh đó, IAF sẽ chiến đấu như một thể thống nhất cùng với Lục quân, Hải quân và các cơ quan an ninh khác.

Theo kế hoạch, các máy bay Tejes sẽ thay thế phi đội MiG-21 của IAF vốn đã ngừng hoạt động từ cuối năm ngoái sau hơn 6 thập kỷ phục vụ.

IAF đã đặt 2 đơn hàng với Hindustan Aeronautics Limited (HAL) với tổng cộng 180 máy bay chiến đấu Mk-1A (trị giá 1.100 tỷ Rupee, gần 12,6 tỷ USD) và đang đẩy nhanh tiến độ phát triển Mk-2 cũng như AMCA.

Dự kiến, chiếc Mk-2 đầu tiên sẽ được chạy thử trên mặt đất vào tháng 3/2027 và bay thử nghiệm lần đầu vào cuối năm để chuẩn bị cho kế hoạch thay thế các máy bay Mirage 2000, MiG-29 và Jaguar.

(theo TTXVN)