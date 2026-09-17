Ấn Độ chuyển trọng tâm từ tăng công suất sang lưu trữ năng lượng

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Thị trường đã đi được bao xa?

Đến tháng 3/2026, Ấn Độ có khoảng 5,9 GWh pin lưu trữ; đến tháng 6/2026, tổng công suất lưu trữ vận hành đạt khoảng 10,3 GW. Khoảng 50 GW dự án được trao thầu, trong khi tổng quy mô mời thầu vượt 100 GW.

Mục tiêu là 61 GW/218 GWh vào tài khóa 2030 và 97 GW/362 GWh vào tài khóa 2032. GW cho biết công suất tại một thời điểm, còn GWh phản ánh lượng điện cung cấp theo thời gian. Chẳng hạn, 1 GW thủy điện tích năng chạy bốn giờ sẽ cung cấp 4 GWh. BESS ngày càng được thiết kế để xả điện trong 2-4 giờ, nên chỉ nhìn vào GW có thể gây hiểu sai về năng lực thực tế.

Riêng quý I/2026, Ấn Độ bổ sung 4,6 GWh pin, so với 442,7 MWh trong quý trước - gần gấp 10 lần. Đà tăng phản ánh việc các dự án cũ đồng loạt hoàn thành cùng với giá pin giảm. Công suất pin bổ sung được dự báo tăng từ 507 MWh năm 2025 lên khoảng 5 GWh năm 2026.

Chính sách tạo lực kéo

Khung chính sách vừa tạo nhu cầu vừa xây dựng năng lực cung ứng trong nước. Bộ Điện lực quy định 4% tổng nhu cầu điện phải được đáp ứng thông qua lưu trữ vào năm 2030. Đây là nghĩa vụ bắt buộc, tạo tín hiệu rõ ràng.

Ở cấp phân tán, PM-KUSUM từng hỗ trợ điện mặt trời cho 35 triệu trang trại. MNRE đang phát triển chương trình kế tiếp, tích hợp pin vào hệ thống điện mặt trời tại trang trại. PM Surya Ghar, với mục tiêu điện mặt trời mái nhà cho 10 triệu hộ gia đình, cũng mở rộng thị trường BESS quy mô nhỏ.

Ở phía cung, Ấn Độ dành 24.000 crore rupee cho PLI, 19.700 crore rupee cho Sứ mệnh Hydrogen xanh và dự kiến hỗ trợ khai thác polysilicon. Mục tiêu là giảm phụ thuộc nhập khẩu.

Thủy điện tích năng vẫn chiếm phần lớn cơ sở lưu trữ hiện hữu. Tuy nhiên, Ấn Độ đang đánh giá các hồ chứa sẵn có để chuyển đổi thành hệ thống tích năng, giúp rút ngắn thời gian và giảm vốn đầu tư so với xây mới.

Trong khi đó, BESS hưởng lợi từ xu hướng giảm chi phí pin lithium-ion. Với thời gian xả 2-4 giờ, BESS ngày càng cạnh tranh với thủy điện tích năng. Thủy điện vẫn có lợi thế trong lưu trữ dài giờ, nên hai công nghệ nhiều khả năng sẽ bổ trợ nhau.

Đấu thầu không đồng nghĩa với công suất đã vận hành. Trong hơn 100 GW được mời thầu, khoảng 50 GW đã được trao, nhưng mới khoảng 10,3 GW đi vào hoạt động. Các nút thắt gồm mặt bằng, kết nối lưới, nguồn cung pin phụ thuộc nhập khẩu, đặc biệt từ Trung Quốc, và chi phí tài chính cao.

Ba ưu tiên chiến lược

Theo MNRE, ba ưu tiên là tăng cường an ninh năng lượng thông qua lưu trữ; thúc đẩy điện tái tạo phân tán, đặc biệt là điện mặt trời mái nhà và tại trang trại; và xây dựng năng lực khai thác trong nước. khai thác nội địa đã trở thành yêu cầu chiến lược để giảm phụ thuộc bên ngoài.

BESS còn phụ thuộc lớn vào lithium-ion, trong khi Ấn Độ có nguồn lithium nội địa hạn chế. Giá lithium, địa chính trị và khả năng nhập khẩu có thể ảnh hưởng chi phí dài hạn. Pin dòng và sodium-ion là lựa chọn thay thế nhưng chưa đủ cạnh tranh để triển khai đại trà. Lưới truyền tải chưa đồng bộ cũng có thể hạn chế khả năng sử dụng lưu trữ, còn lãi suất cao gây áp lực lên các dự án có thời gian hoàn vốn dài.

Kịch bản cơ sở cho tài khóa 2030 là khoảng 61 GW/218 GWh. Kịch bản tăng tốc đến 2032 là 97 GW/362 GWh, trong khi kịch bản BESS cao có thể đạt 42 GW BESS riêng lẻ và tổng lưu lượng năng lượng 411,4 GWh. Khác biệt chủ yếu nằm ở tốc độ triển khai.

Câu chuyện lưu trữ năng lượng của Ấn Độ không còn là câu hỏi liệu nhu cầu có tồn tại hay không. Nhu cầu đã được tạo ra bởi năng lượng tái tạo, nghĩa vụ lưu trữ và chi phí công nghệ giảm. Câu hỏi là Ấn Độ có thể biến hơn 100 GW dự án trong đường ống thành tài sản vận hành nhanh đến đâu. Nếu giải quyết được đất đai, lưới điện, nguồn cung và tài chính, thị trường có thể tăng từ vài GWh lên hàng trăm GWh trong chưa đầy một thập kỷ.

Nh.Thạch