Ấn Độ chi hàng tỷ USD phát triển hạm đội tàu chiến thế hệ mới

Tàu tác chiến chống tàu ngầm Anjadip của Hải quân Ấn Độ. Ảnh: ANI/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn nguồn tin địa bàn cho biết các tàu hộ vệ thế hệ mới thuộc nhóm tàu chiến tàng hình đa năng, nhỏ gọn, cơ động, tốc độ cao (30 hải lý/giờ) và có khả năng hoạt động trên khắp khu vực Ấn Độ Dương. Tàu được thiết kế dựa trên mẫu thiết kế nội địa do chính Hải quân Ấn Độ phát triển.

Các tàu mới sẽ được bổ sung vào nhóm 4 tàu hộ vệ lớp Kamorta hiện có của Hải quân Ấn Độ và lực lượng này tăng cường năng lực tác chiến chống tàu nổi, tàu ngầm cũng như tác chiến ven biển.

Dự kiến, Chính phủ Ấn Độ sẽ sớm ký hợp đồng với hai công ty đóng tàu “Garden Reach Shipbuilders & Engineers” (GRSE) có trụ sở tại Kolkata và “Goa Shipyard Limited” (GSL) để thực hiện dự án đóng tàu, với thời gian bắt đầu bàn giao từ đầu năm 2030.

Chương trình NGC của Ấn Độ nhằm mục đích tạo nền tảng chiến đấu đa năng có thể thực hiện nhiều vai trò khác nhau, bao gồm tác chiến chống tàu ngầm (ASW), giám sát và trinh sát hàng hải, các nhiệm vụ tìm kiếm và tấn công, phòng thủ bờ biển và ven biển, cùng với các hoạt động răn đe và an ninh hàng hải khác.

Thông thường, tàu hộ vệ là loại tàu chiến mặt nước có kích thước tương đối nhỏ, thường nhỏ hơn tàu khu trục hoặc tàu hộ vệ hạm. Tuy nhiên, các tàu hộ vệ hiện đại đảm nhiệm thêm nhiều vai trò khác ngoài việc tuần tra ven biển và có thể được trang bị radar hiện đại, hệ thống tác chiến điện tử, tên lửa chống hạm, hệ thống phòng không và thiết bị chống tàu ngầm.

Với việc trang bị loại tàu này, Hải quân Ấn Độ sẽ có khả năng giám sát tốt hơn và liên tục hơn trên khắp khu vực Ấn Độ Dương, giảm gánh nặng cho các tàu chiến lớn ở tiền tuyến và bổ sung cho 4 tàu hộ vệ lớp Kamorta hiện có, vốn chủ yếu tập trung vào tác chiến chống tàu ngầm.