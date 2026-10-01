Ấn Độ cắt giảm thuế xuất khẩu dầu diesel và nhiên liệu bay

Khách hàng đổ xăng tại một trạm xăng ở Amritsar, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Mức thuế đánh vào xuất khẩu dầu diesel đã giảm từ 20 rupee (0,21 USD)/lít xuống 16 rupee/lít, trong khi đối với xuất khẩu ATF giảm từ 15 rupee/lít xuống 10,5 rupee/lít. Các mức thuế mới này được áp dụng trong hai tuần tới.

Trong lần điều chỉnh thuế xuất khẩu gần nhất của Chính phủ Ấn Độ vào ngày 16/9, thuế đối với dầu diesel đã giảm từ 25 rupee/lít xuống 20 rupee/lít và thuế đối với ATF giảm từ 19 rupee/lít xuống 15 rupee/lít.

Các mức thuế xuất khẩu này được xem xét định kỳ hai tuần một lần dựa trên giá dầu thô và giá các sản phẩm dầu khí trên thị trường quốc tế.

Ấn Độ lần đầu tiên áp dụng thuế đánh vào lợi nhuận bất thường đối với xuất khẩu nhiên liệu vào tháng 7/2022 và đã bãi bỏ loại thuế này hai năm sau đó.

Chính phủ nước này đã tái áp dụng loại thuế này vào tháng 3/2026, sau khi giá dầu thô tăng vọt do xung đột tại Trung Đông.