Ấn Độ cải tổ hệ thống thi cử sau hàng loạt bê bối rò rỉ đề

Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ Pralhad Joshi. Ảnh: AP

Hướng tới hệ thống thi minh bạch hơn

Ấn Độ sẽ tiến hành cải tổ hệ thống thi cử bằng cách đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và xây dựng ngân hàng câu hỏi quy mô lớn, Bộ trưởng Giáo dục Pralhad Joshi cho biết trong cuộc phỏng vấn bên lề Diễn đàn Kinh tế Mới Bloomberg tại New Delhi hôm 14/10.

Theo ông Joshi, Chính phủ Ấn Độ hướng tới thay đổi toàn diện hệ thống thi cử, trong đó có việc triển khai hình thức thi trên máy tính sớm nhất có thể. Mục tiêu là tăng cường tính minh bạch, khắc phục những lỗ hổng trong quy trình tổ chức thi và hạn chế nguy cơ rò rỉ đề.

“Chúng tôi đang thúc đẩy ứng dụng công nghệ, tăng cường tính minh bạch và hiện nay đang khắc phục tất cả những lỗ hổng đó”, ông Joshi nhấn mạnh.

Một hội đồng đang nghiên cứu các phương án cải cách. Theo Bộ trưởng Joshi, hội đồng đã thảo luận kế hoạch với Chính phủ nhưng chưa trình báo cáo cuối cùng. Những khuyến nghị của hội đồng sẽ được xem xét “một cách hết sức tích cực và nghiêm túc”.

Động thái cải tổ được đưa ra trong bối cảnh hệ thống thi cử Ấn Độ liên tiếp đối mặt với những vụ rò rỉ đề và sai phạm trong những năm gần đây. Đáng chú ý là các vấn đề liên quan đến kỳ thi tuyển sinh vào trường y, vốn có mức độ cạnh tranh rất cao. Những sự việc này đã làm dấy lên làn sóng phản đối trong học sinh, sinh viên hồi tháng 7, đồng thời bộc lộ những điểm yếu trong công tác tổ chức các kỳ thi có quy mô lớn hàng đầu thế giới.

Trước áp lực dư luận, Bộ trưởng Giáo dục khi đó là ông Dharmendra Pradhan đã từ chức trong bối cảnh tình trạng bất bình lan rộng.

Các vụ việc cho thấy yêu cầu cấp thiết phải củng cố tính bảo mật, độ tin cậy và công bằng của hệ thống đánh giá năng lực, đặc biệt trong các kỳ thi có tính quyết định đối với cơ hội học tập và nghề nghiệp của thí sinh ở Ấn Độ.

Gắn cải cách thi cử với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Bên cạnh vấn đề thi cử, ông Joshi nhấn mạnh vai trò của Chính sách Giáo dục Quốc gia Ấn Độ năm 2020 trong việc thu hẹp khoảng cách giữa kỹ năng của người lao động và nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

Theo Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ, các trường học đang chú trọng hơn đến đào tạo nghề, đổi mới sáng tạo, tư duy phản biện và trí tuệ nhân tạo (AI). Đây là những lĩnh vực được xem là quan trọng để chuẩn bị cho người học trước những thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế và thị trường việc làm.

Ấn Độ có lực lượng dân số trẻ đông đảo, song lợi thế này chỉ có thể chuyển hóa thành động lực tăng trưởng nếu đi cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục và kỹ năng nghề nghiệp. Theo ông Joshi, nước này cần phát triển lực lượng lao động có trình độ, đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất và thực hiện các mục tiêu công nghiệp hóa.

Trong bối cảnh này, cải cách thi cử không chỉ nhằm xử lý các sai phạm trước mắt mà còn đặt trong yêu cầu rộng hơn về đổi mới giáo dục. Một hệ thống đánh giá minh bạch, đáng tin cậy cần song hành với chương trình học chú trọng năng lực thực hành, tư duy độc lập và khả năng thích ứng với công nghệ. Việc triển khai các khuyến nghị cải cách trong thời gian tới sẽ là phép thử quan trọng đối với nỗ lực củng cố niềm tin của người học và xã hội vào hệ thống giáo dục nước này.