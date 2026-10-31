Ấn Độ: Bắt nghi phạm thứ 12 trong vụ nổ súng nhắm vào xe diễn viên Tiger Shroff

Ngày 30/10, Chi nhánh Điều tra Tội phạm Mumbai thông báo đã bắt giữ nghi phạm thứ 12 trong vụ nổ súng nhắm vào xe của diễn viên Tiger Shroff. Người này được xác định là Aman, bị bắt tại làng Rohna, thuộc huyện Sonipat, bang Haryana với sự phối hợp của cảnh sát địa phương.

Theo báo Hindustan Times, các nhà điều tra nghi ngờ Aman có liên hệ tài chính với Kunal Jaminsingh - một trong những người bị bắt trước đó - và bị cáo buộc cung cấp khẩu súng ngắn Zigana do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, được cho là đã sử dụng trong vụ nổ súng.

Cảnh sát cho biết Aman bị nghi nhận tiền từ Anil Pandit - một bị cáo khác có liên hệ với băng nhóm Lawrence Bishnoi. Số tiền này sau đó được rút và chuyển cho Kunal. Các điều tra viên đang làm rõ liệu khoản tiền có được dùng để mua vũ khí phục vụ vụ tấn công hay không.

Sau khi bị bắt, Aman được đưa về Mumbai theo thủ tục áp giải giữa các địa phương để phục vụ điều tra. Trước đó, 11 nghi phạm khác đã bị bắt và được tòa án đặc biệt quyết định tạm giam để cảnh sát thẩm vấn đến ngày 6/11.

Nổ súng khi diễn viên rời câu lạc bộ bóng đá

Vụ việc xảy ra khoảng 19 giờ ngày 18/10 tại khu Juhu, Mumbai. Khi Tiger Shroff rời một câu lạc bộ bóng đá sau buổi tập, hai người đàn ông đi xe máy được cho là đã nổ nhiều phát súng về phía ô tô của nam diễn viên rồi nhanh chóng bỏ trốn cùng một người hỗ trợ tẩu thoát.

Tiger Shroff may mắn không bị thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, tài xế của anh và một người đứng gần hiện trường bị trúng đạn, phải được đưa đến bệnh viện điều trị.

Diễn viên Tiger Shroff may mắn thoát nạn trong vụ nổ súng nhắm vào ô tô của anh tại khu Juhu, Mumbai, ngày 18/10/2026. Vụ việc đang được cảnh sát điều tra theo hướng có sự tham gia của một mạng lưới tội phạm có tổ chức. Ảnh: India today

Cảnh sát xác định hai người bị cáo buộc trực tiếp nổ súng là Rehan Ansari và Phool Singh. Cả hai cùng người bị nghi hỗ trợ tẩu thoát đã bị bắt ngày 19/10 trên một chuyến tàu hướng đến Jaipur, tại ga Kota, bang Rajasthan.

Sau đó, lực lượng điều tra tiếp tục bắt giữ những người bị nghi cung cấp vũ khí, hỗ trợ hậu cần và chuyển tiền. Phạm vi điều tra được mở rộng đến nhiều bang, trong đó có Haryana và Madhya Pradesh.

Điều tra nghi vấn đường dây tội phạm có tổ chức

Cảnh sát Mumbai đã áp dụng các điều khoản của Đạo luật Kiểm soát Tội phạm Có tổ chức Maharashtra (MCOCA) đối với các nghi phạm. Đây là đạo luật nghiêm khắc được sử dụng để xử lý những hành vi phạm tội có tổ chức theo các điều kiện pháp luật quy định.

Theo thông tin tại phiên tòa, cảnh sát đang truy tìm nguồn gốc khẩu súng, làm rõ các giao dịch tài chính và mối liên hệ giữa những người bị bắt với một mạng lưới tội phạm rộng hơn. Anil Pandit, người bị nghi có vai trò trong đường dây và từng được cho là nhận trách nhiệm về vụ tấn công qua mạng xã hội, hiện vẫn đang bị truy tìm.

Vụ việc tiếp tục được điều tra nhằm xác định động cơ, người tổ chức và vai trò cụ thể của từng nghi phạm. Tất cả những người bị bắt vẫn được xem là chưa có tội cho đến khi có phán quyết cuối cùng của tòa án.