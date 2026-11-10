Ấn Độ bất đồng về hàm lượng ethanol trong xăng E20

Các doanh nghiệp cho rằng phương pháp lấy mẫu và kiểm nghiệm chưa được làm rõ, đồng thời viện dẫn kết quả kiểm tra 893 mẫu xăng đạt tiêu chuẩn quốc gia.

Chính quyền bang Karnataka cho biết một số mẫu xăng thu thập tại các trạm bán lẻ trong tháng 10/2026 có hàm lượng ethanol từ 26-31%, cao hơn mức phối trộn E20 quy định. Kết quả này làm dấy lên lo ngại về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, độ bền các bộ phận động cơ và chi phí sửa chữa phương tiện.

Tuy nhiên, Indian Oil Corporation (IOCL), Bharat Petroleum (BPCL) và Hindustan Petroleum (HPCL) khẳng định các mẫu xăng do họ kiểm tra đều đáp ứng tiêu chuẩn của Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ (BIS).

Chính quyền bang Karnataka cho biết một số mẫu xăng thu thập tại các trạm bán lẻ trong tháng 10/2026 có hàm lượng ethanol từ 26-31%, cao hơn mức phối trộn E20 quy định. (Ảnh: AFP)

Để chứng minh, ba doanh nghiệp dẫn kết quả chương trình giám sát chất lượng nhiên liệu trên toàn quốc do bộ phận điều phối chất lượng (QCC) thuộc Trung tâm Công nghệ cao (CHT) phối hợp với các doanh nghiệp dầu khí thực hiện.

Theo đó, 893 mẫu xăng E20 được lấy tại các kho nhiên liệu và trạm bán lẻ ở 27 bang và vùng lãnh thổ liên bang. Tất cả đều có hàm lượng ethanol trong khoảng 19-21%, phù hợp tiêu chuẩn.

Riêng tại Karnataka, 56 mẫu được kiểm tra cho kết quả hàm lượng ethanol từ 19-20%, trung bình 19,30%.

Nghi vấn về quy trình lấy mẫu và kiểm nghiệm

Ba doanh nghiệp dầu khí đặt câu hỏi về quy trình kiểm tra của chính quyền Karnataka, cho rằng việc lấy mẫu được thực hiện mà không có sự tham gia của đại diện các công ty cung cấp nhiên liệu.

Họ cũng cho biết chưa nhận được mẫu lưu, thông tin chi tiết về từng trạm bán lẻ và báo cáo kiểm nghiệm đầy đủ, dù đã đề nghị cung cấp thông qua điều phối viên cấp bang.

Theo quy định của Ấn Độ, mỗi đợt lấy mẫu xăng phải thu thập 6 mẫu, mỗi mẫu một lít. Trong đó, hai mẫu được giao cho đại lý bán lẻ, hai mẫu do doanh nghiệp dầu khí hoặc cơ quan nhà nước lưu giữ và hai mẫu còn lại được gửi đến phòng thí nghiệm được cấp phép.

Các mẫu phải có nhãn xác nhận đầy đủ chữ ký và kết quả kiểm nghiệm phải được thông báo trong thời hạn quy định.

Các doanh nghiệp cho rằng việc tuân thủ quy trình này là cần thiết để bảo đảm tính minh bạch và khả năng kiểm chứng độc lập.

Tranh cãi về phương pháp xét nghiệm và tỷ trọng nhiên liệu

Một vấn đề khác là phương pháp xác định hàm lượng ethanol. Theo các doanh nghiệp, giấy chứng nhận của phòng thí nghiệm Karnataka có đề cập đến phương pháp sắc ký khí, nhưng thiếu thông tin về tiêu chuẩn kiểm nghiệm áp dụng, quy trình pha loãng mẫu và vật liệu tham chiếu dùng để hiệu chỉnh kết quả.

Theo tiêu chuẩn BIS IS 17021:2018 và các sửa đổi, hàm lượng ethanol trong xăng E20 có thể được xác định bằng những phương pháp quy định, gồm quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR), chiết tách bằng nước và sắc ký khí.

Ba doanh nghiệp cũng đặt nghi vấn về kết quả đo tỷ trọng trong báo cáo của Karnataka. Các mẫu được kiểm tra có tỷ trọng từ 0,742-0,749 g/cm³, thấp hơn mức 0,752-0,760 g/cm³ ghi nhận trong các đợt khảo sát QCC-1 và QCC-2 của họ.

Theo các doanh nghiệp, những khác biệt này cần được kiểm tra kỹ thuật trước khi đưa ra kết luận về hàm lượng ethanol thực tế.

Đề xuất kiểm nghiệm chung

IOCL, BPCL và HPCL đề nghị chính quyền Karnataka cung cấp đầy đủ hồ sơ lấy mẫu, kết quả xét nghiệm theo từng trạm bán lẻ và thông tin về phương pháp kiểm nghiệm đã sử dụng.

Các doanh nghiệp cũng yêu cầu được tiếp cận những mẫu nhiên liệu lưu để tiến hành kiểm tra độc lập tại phòng thí nghiệm được cấp phép.

Đồng thời, họ đề xuất tổ chức lấy mẫu và kiểm nghiệm chung với sự tham gia của đại diện chính quyền bang và các doanh nghiệp dầu khí.

Ba doanh nghiệp khẳng định sẵn sàng hợp tác với chính quyền Karnataka. Nếu phát hiện vi phạm thông qua quy trình kiểm nghiệm đúng quy định, các biện pháp xử lý phù hợp sẽ được thực hiện.

Nh.Thạch