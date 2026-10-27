Ấn Độ bật đèn xanh mua vũ khí, trang bị quân sự trị giá hơn 22 tỷ USD

82% giá trị các gói trang bị quốc phòng mà Ấn Độ lên kế hoạch mua dự kiến được thực hiện từ ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. (Nguồn: Ảnh tạo bằng AI/Rnameindia)

Theo hãng thông tấn ANI, các đề xuất được thông qua bao gồm nhiều loại trang bị quân sự như hệ thống pháo binh, trực thăng, công nghệ chống thiết bị bay không người lái (UAV), UAV trinh sát và tấn công, hệ thống phòng thủ tên lửa hải quân, thiết bị phòng không và radar khí tượng. Khoảng 82% giá trị các gói mua sắm dự kiến được thực hiện từ ngành công nghiệp trong nước.

Đối với lục quân, DAC thông qua các đề xuất mua sắm xe cơ động cao, hệ thống pháo tự hành bánh xích, hệ thống xác định nguồn phát hiện tiếng súng, trực thăng đa nhiệm hạng nhẹ, hệ thống phòng không tầm rất ngắn, hệ thống chống UAV, UAV trinh sát, hệ thống giám sát và tấn công tích hợp, cùng hệ thống UAV cảm tử tầm xa.

Các trang bị này được kỳ vọng tăng cường khả năng cơ động, hỏa lực, giám sát chiến trường và bảo vệ lực lượng trước các mối đe dọa trên không. Xe cơ động cao sẽ hỗ trợ hậu cần tại địa hình phức tạp, trong khi pháo tự hành bánh xích giúp các đơn vị cơ giới kết hợp khả năng cơ động với hỏa lực. Hệ thống xác định nguồn phát hiện tiếng súng cung cấp thông tin tình huống theo thời gian thực.

Hệ thống phòng không tầm rất ngắn giúp lục quân đối phó với các mục tiêu bay cỡ nhỏ, còn hệ thống chống UAV lắp đặt trên phương tiện sẽ tăng khả năng sống sót của xe tăng trên chiến trường.

Đối với hải quân, DAC thông qua về nguyên tắc việc mua sắm hệ thống mồi bẫy chủ động triển khai ngoài tàu (AODS), nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước các tên lửa chống hạm hiện đại. Hội đồng cũng thông qua các đề xuất mua sắm những nền tảng hải quân khác do Ấn Độ tự thiết kế và chế tạo, tích hợp các năng lực tác chiến hiện đại.

Đối với không quân, các đề xuất được thông qua bao gồm trực thăng, hệ thống phòng không, vũ khí và radar khí tượng Doppler băng tần X cơ động. Trực thăng đa dụng chuyên biệt sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải đường không, trong khi các radar cung cấp dữ liệu thời tiết có độ phân giải cao tại những khu vực tiền phương.

Trực thăng đa nhiệm hạng nhẹ sẽ phục vụ cả lục quân và không quân trong các nhiệm vụ trinh sát, giám sát, tác chiến, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai.

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, các đề xuất trên nhằm nâng cao năng lực tác chiến, khả năng cơ động và mức độ sẵn sàng chiến đấu của ba quân chủng, đồng thời thúc đẩy sản xuất quốc phòng trong nước. Việc khoảng 82% giá trị mua sắm dự kiến dành cho ngành công nghiệp Ấn Độ được kỳ vọng tạo thêm động lực cho lĩnh vực này.