Ấn Độ: Bão Arnab tàn phá nặng nề, trên 100.000 người phải sơ tán

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão Arnab tại Puri, Ấn Độ ngày 27/10/2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ (IMD) cảnh báo khả năng xảy ra lũ lụt trên các sông Nagavali và Vamsadhara gần vùng biển phía Bắc bang Andhra Pradesh. Khoảng 716.000 ha đất nông nghiệp và 1,6 triệu ha cây vườn có thể bị ảnh hưởng.

Thông báo của Cơ quan Quản lý thảm họa bang Andhra Pradesh cho biết, các huyện Kakinada, Konaseema và East Godavari ở bang này hứng chịu gió giật mạnh từ 125-135km/h vào thời điểm bão đổ bộ. Thủ hiến bang Andhra Pradesh, ông Chandrababu Naidu kêu gọi tất cả người dân sống ở ven biển trú ẩn trong nhà và tuân theo các hướng dẫn của chính phủ.

Cây cối gãy đổ do bão Arnab tại Visakhapatnam, Ấn Độ ngày 27/10/2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Hơn 30.000 tàu đánh cá đã trở về an toàn. Chính quyền bang đã thiết lập 290 nơi trú ẩn tạm thời cho người dân với sức chứa lên tới gần 84.400 người.

Lực lượng Ứng phó thảm họa quốc gia (NDRF), Lực lượng Ứng phó Thảm họa của bang (SDRF), Hải quân và Lực lượng Bảo vệ bờ biển được đặt trong tình trạng báo động cao. Các thiết bị bay không người lái cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng để vận chuyển thực phẩm và thuốc men đến các làng bị ngập lụt. Ngoài ra, khoảng 8.400 nhân viên y tế đang túc trực tại các bệnh viện, trong khi xe bồn và máy phát điện đã được chuẩn bị để đảm bảo cung cấp nước uống an toàn cho người dân.

Biển động dữ dội, gió mạnh và mưa lớn khi bão Arnab tiến gần bờ biển tại Gopalpur, huyện Ganjam, Ấn Độ ngày 27/10/2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Tại bang Odisha lân cận, toàn bộ khu vực phía Nam của bang này đang được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi đã tiến hành sơ tán khoảng 30.000 người. Theo người phụ trách công tác quản lý thảm họa của bang, ông Suresh Pujari, bão Arnab được dự báo đổ bộ bang này vào cuối buổi chiều. Toàn bộ nhân lực và thiết bị đã được huy động đến các khu vực dễ bị ảnh hưởng và hiện công tác sơ tán vẫn tiếp tục được tiến hành khẩn trương.

Trong số các vùng của bang Odisha, huyện Malkangiri có khả năng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Chính quyền tại đây đang di dời người dân từ các khu vực trũng thấp và dễ xảy ra sạt lở đến các nơi trú ẩn an toàn hơn. Các trường học và nhà trẻ ở 16 trong số 30 huyện đã được yêu cầu đóng cửa, trong khi 2.037 nơi trú ẩn tránh bão đã được lập sẵn để hỗ trợ người dân.