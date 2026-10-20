Ấn Độ-Australia tập trận quân sự chung thường niên

Ấn Độ-Australia tham gia cuộc tập trận lần thứ 5 diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện quân sự nước ngoài ở Thiruvananthapuram, bang Kerala, miền Nam Ấn Độ. (Nguồn: PIB)

Hãng thông tấn ANI dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, cuộc tập trận lần thứ 5 diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện quân sự nước ngoài ở Thiruvananthapuram, bang Kerala, miền Nam Ấn Độ từ ngày 19/10 đến 1/11, với khoảng 240 quân nhân tham gia. Lực lượng Ấn Độ gồm quân nhân thuộc Trung đoàn Garhwal Rifles cùng các đơn vị binh chủng và hậu cần, trong khi Australia cử lực lượng thuộc Lữ đoàn 13.

Với chủ đề “Hoạt động tác chiến phi truyền thống phối hợp trong môi trường đảo và ven biển theo Chương VII Hiến chương Liên hợp quốc”, cuộc tập trận tập trung nâng cao khả năng hiệp đồng, phối hợp chỉ huy và thống nhất chiến thuật, kỹ thuật, quy trình tác chiến giữa quân đội hai nước trong điều kiện địa hình đặc thù.

Các nội dung huấn luyện bao gồm lập kế hoạch tác chiến chung, thực hành tình huống chiến thuật và huấn luyện chiến đấu trong môi trường mô phỏng thực tế, kết hợp hoạt động trên không và trên biển. Hai bên cũng chú trọng phối hợp tác chiến tại khu vực ven biển và hải đảo, giám sát và trinh sát, bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu, ứng phó thảm họa và triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai.

Đáng chú ý, New Zealand lần đầu cử đoàn quan sát viên tham dự AUSTRAHIND, qua đó mở rộng cơ hội trao đổi kinh nghiệm quân sự giữa các đối tác trong khu vực.

AUSTRAHIND là cuộc tập trận thường niên giữa quân đội Ấn Độ và Australia, được tổ chức luân phiên tại hai nước. Cuộc tập trận lần thứ tư diễn ra tại doanh trại Irwin, thành phố Perth, Australia, từ ngày 13-26/10/2025.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ nhấn mạnh, cuộc tập trận năm nay tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, tăng cường khả năng tương tác và xây dựng lòng tin giữa lực lượng vũ trang hai nước, qua đó thể hiện cam kết chung của New Delhi và Canberra đối với hòa bình, ổn định và an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.