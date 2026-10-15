Ấn Độ - ASEAN tăng cường hợp tác quốc phòng, bảo đảm an ninh khu vực

Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh nhấn mạnh, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gia tăng và các thách thức an ninh ngày càng phức tạp, Ấn Độ và ASEAN cần củng cố hợp tác trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, tuân thủ luật pháp quốc tế và giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình.

Ấn Độ khẳng định coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời cho rằng cách tiếp cận của hai bên có thể bổ trợ lẫn nhau, góp phần xây dựng một khu vực cởi mở, bao trùm, nơi các quốc gia có thể hợp tác mà không bị buộc phải lựa chọn phe.

An ninh hàng hải là một trong những lĩnh vực được ưu tiên. Bộ trưởng Rajnath Singh cho rằng, Ấn Độ Dương và vùng biển Đông Nam Á có mối liên kết chặt chẽ, đòi hỏi các nước tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp ứng phó các tình huống khẩn cấp và đấu tranh với cướp biển, buôn bán trái phép cũng như hoạt động đánh bắt bất hợp pháp.

Đáng chú ý, Ấn Độ đề xuất xây dựng chương trình nghiên cứu chung với ASEAN về an ninh hàng hải, an ninh mạng, công nghệ mới nổi, ứng phó thảm họa và công nghiệp quốc phòng. Hai bên cũng được khuyến khích đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và sản xuất chung các trang thiết bị quốc phòng, trong đó có tàu tuần tra, radar, hệ thống phòng không và thiết bị bay không người lái.

Đại diện Malaysia hoan nghênh việc Ấn Độ tổ chức diễn đàn, đồng thời bày tỏ kỳ vọng cơ chế này sẽ tạo động lực mới cho quan hệ ASEAN - Ấn Độ. Hai bên cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, việc tuân thủ luật pháp quốc tế và bảo đảm tự do hàng hải, đặc biệt trong bối cảnh các tuyến đường biển chiến lược đang đối mặt với nhiều thách thức.

Diễn đàn diễn ra trong hai ngày 14 và 15/10, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia quốc phòng và đại diện các viện nghiên cứu của Ấn Độ cùng 11 nước thành viên ASEAN. Đây được kỳ vọng sẽ là cơ chế thúc đẩy trao đổi chiến lược, chuyển các sáng kiến nghiên cứu thành những chương trình hợp tác cụ thể, qua đó góp phần củng cố quan hệ đối tác quốc phòng ASEAN - Ấn Độ và duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực.