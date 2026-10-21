Ấn định ngày tổ chức trận chia tay Carlos Tevez

Sau nhiều lần đối đầu nhau trên sân cỏ, Messi và Ronaldo sẽ có dịp đá cặp trong trận đấu tri ân Tevez. Ảnh: Reuters.

Carlos Tevez vừa xác nhận ngày tổ chức trận đấu tri ân sự nghiệp của mình tại sân nhà Boca Juniors. Theo thông tin được công bố, sự kiện diễn ra vào chủ nhật, ngày 20/12, tại sân La Bombonera ở Buenos Aires (Argentina).

Thông tin này thu hút sự chú ý đặc biệt sau những tiết lộ trước đó về kế hoạch mời Ronaldo và Messi cùng tham dự. Hai siêu sao từng thống trị bóng đá thế giới được cho đã đồng ý góp mặt, đồng thời có cơ hội lần đầu tiên sát cánh trong cùng một đội ở trận cầu đặc biệt này.

Trên mạng xã hội, Tevez thông báo: “Ngày này đã đến. Ngày mà tất cả chúng ta đều chờ đợi”. Cựu tiền đạo Argentina gọi đây là lời chia tay dành cho cầu thủ của nhân dân, với những biệt danh quen thuộc như "Apache" hay "Carlitos".

Tevez từng tiết lộ anh chủ động liên hệ với Ronaldo để đề nghị siêu sao người Bồ Đào Nha cùng Messi khoác chung màu áo trong trận đấu tri ân. Theo lời cựu tiền đạo Boca Juniors, cả hai đều nhận lời tham dự. “Tôi liên hệ với Cristiano và nói rằng muốn cậu ấy cùng Messi chơi trong một đội ở trận chia tay của tôi. Cristiano nói sẽ tham dự. Tôi cũng dễ dàng thuyết phục Leo. Cả hai đều đồng ý”, Tevez chia sẻ.

Bài thông báo của Tevez về trận đấu chia tay sự nghiệp của mình.

Cựu danh thủ Argentina có mối liên hệ đặc biệt với cả hai huyền thoại. Anh từng sát cánh cùng Messi ở đội tuyển quốc gia và chơi cạnh Ronaldo tại Manchester United. Tevez cũng đã liên hệ với Juan Roman Riquelme, Chủ tịch Boca Juniors, để xin tổ chức trận đấu tại La Bombonera. Đây là sân vận động gắn liền với những năm tháng đáng nhớ trong sự nghiệp của anh.

Dưới màu áo xanh vàng, Tevez ra sân 279 trận, ghi 94 bàn và giành 11 danh hiệu. Anh dự kiến xây dựng đội hình gồm những người bạn thân thiết trong bóng đá lẫn cuộc sống, đối đầu với tập thể quy tụ các đồng đội từng sát cánh cùng mình ở nhiều giai đoạn sự nghiệp.

Nếu Ronaldo và Messi thực sự cùng xuất hiện, trận đấu tại La Bombonera sẽ trở thành một trong những sự kiện đáng chú ý nhất cuối năm. Với Tevez, đó còn là món quà đặc biệt dành cho người hâm mộ trước khi khép lại hành trình sân cỏ của mình.

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