Ấn định ngày đàm phán 3 bên Nga - Mỹ - Ukraine

Đặc phái viên Steve Witkoff gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại St. Petersburg (Nga) vào ngày 21-10-2026. Ảnh: KRISTINA SOLOVIYOVA//POOL/TASS

Theo trang tin Axios, trong một bài đăng trên mạng xã hội, Đặc phái viên Steve Witkoff cho biết, các cuộc thảo luận sắp tới tại Abu Dhabi sẽ tập trung vào các thỏa thuận an ninh hậu xung đột, hạ nhiệt căng thẳng, các biện pháp nhân đạo và chấm dứt xung đột.

Trong tuần này, các nhà đàm phán Mỹ sẽ gặp đại diện Pháp, Đức, Anh, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels (Bỉ) để thảo luận về cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine, cấu trúc an ninh châu Âu sau xung đột và các cơ hội kinh tế hỗ trợ tái thiết Ukraine.

Nga và Ukraine chưa bình luận về thông báo đàm phán của ông Steve Witkoff. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc đàm phán 3 bên dự kiến diễn ra trong nửa đầu tháng 11.

Ngày 20-10, Đặc phái viên Steve Witkoff đã có cuộc đàm phán với phái đoàn Ukraine tại Oslo (Na Uy). Ngày 21-10, ông Steve Witkoff gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại St. Petersburg. Ông Steve Witkoff cho biết, các cuộc thảo luận diễn ra mang tính xây dựng và sẽ được tiếp nối bằng các cuộc đàm phán 3 bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine ở cấp chuyên viên.