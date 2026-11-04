Ăn đậu phụ mỗi ngày có tốt cho sức khỏe?

Chuyên gia dinh dưỡng Natalie Rizzo, biên tập viên dinh dưỡng của Today, cho biết đậu phụ cung cấp canxi, protein, sắt, magie và kali. Ngoài ra, đậu nành (nguyên liệu làm đậu phụ) chứa isoflavone, hợp chất thực vật tự nhiên có đặc tính chống oxy hóa.

Tác dụng của ăn đậu phụ mỗi ngày

“Đậu phụ hoàn toàn có thể là một phần trong chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày”, chuyên gia Rizzo khẳng định.

Người bị dị ứng đậu nành cần tránh đậu phụ và các sản phẩm làm từ loại đậu này. Với những người khác, đậu phụ an toàn khi sử dụng thường xuyên.

Đậu phụ là thực phẩm giá rẻ chứa nhiều chất dinh dưỡng. Ảnh: Ban Mai

Một quan niệm sai lầm phổ biến cho rằng phytoestrogen trong đậu nành có thể gây hại hoặc làm tăng nguy cơ ung thư vú. Tuy nhiên, theo chuyên gia Rizzo, các nghiên cứu trên người không ủng hộ nhận định này.

Hiệp hội Ung thư Mỹ cho biết các nghiên cứu cho thấy việc ăn đậu nành có thể làm giảm nguy cơ ung thư hoặc không ảnh hưởng đến nguy cơ mắc bệnh.

Như vậy, với hầu hết mọi người, đậu phụ là nguồn protein thực vật, khoáng chất và chất chống oxy hóa lành mạnh, có thể được đưa vào thực đơn hằng ngày.

Cách ăn đậu phụ để bổ sung dinh dưỡng

Chọn loại phù hợp với nhu cầu

Đậu phụ có nhiều loại với hàm lượng protein khác nhau. Theo chuyên gia Rizzo, đậu phụ cứng thường chứa nhiều protein hơn do có ít nước. Đây là lựa chọn phù hợp nếu mục tiêu chính của bạn là bổ sung protein. Trong khi đó, đậu phụ non có kết cấu mềm vẫn cung cấp protein nhưng hàm lượng chỉ bằng một nửa so với loại cứng.

Một khẩu phần đậu phụ cứng thường cung cấp 8-12g protein trong khi đậu phụ mềm hoặc đậu phụ non chứa khoảng 4-6g.

Kết hợp với các thực phẩm bổ dưỡng khác

Ăn đậu phụ hoặc các thực phẩm từ đậu nành thường xuyên, kể cả mỗi ngày, không phải là vấn đề đối với hầu hết mọi người.

Tuy nhiên, để bữa ăn cân bằng, mọi người không nên chỉ tập trung vào đậu phụ. Chuyên gia Rizzo khuyến nghị kết hợp thực phẩm này với rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và các thực phẩm có nguồn gốc thực vật khác. Nhờ đó, bữa ăn đa dạng hơn, đồng thời tránh tình trạng phụ thuộc vào một loại thực phẩm để cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

“Ngay cả khi đậu phụ là nguồn protein yêu thích, tôi vẫn khuyên bạn nên luân phiên bổ sung các loại đậu, hạt và những nguồn protein khác, bởi mỗi loại cung cấp thành phần dinh dưỡng khác nhau”, bà Rizzo nói.