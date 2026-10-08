Ăn đậu bắp thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi ra sao?

Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam cho biết, đậu bắp là loại rau xanh sở hữu giá trị dinh dưỡng cao.

Với hàm lượng dồi dào chất xơ, vitamin C, folate và các hợp chất chống oxy hóa, loại quả quen thuộc này hỗ trợ tiêu hóa, giúp ổn định đường huyết và nâng cao hệ miễn dịch. Đây là thực phẩm điển hình minh họa cho quan điểm "thực dược đồng nguyên" - thức ăn cũng chính là thuốc.

Giá trị nổi bật nhất của đậu bắp nằm ở lớp chất nhầy giàu chất xơ hòa tan, làm chậm quá trình hấp thu glucose tại ruột non. Khác với cơ chế của insulin hay một số thuốc hạ đường huyết, đậu bắp không làm hạ đường huyết đột ngột mà hỗ trợ ổn định chỉ số này từ từ, hạn chế sự dao động lớn, điều rất quan trọng trong phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm.

Đậu bắp có nhiều giá trị dinh dưỡng. Ảnh: Hoàng Thùy

Bên cạnh đó, đậu bắp còn mang lại nhiều lợi ích như hỗ trợ giảm cholesterol máu, kiểm soát cân nặng, bảo vệ niêm mạc đường tiêu hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Tiến sĩ Phương cho rằng, đậu bắp là nguồn cung cấp chất xơ tốt cho hệ vi sinh đường ruột, đồng thời chứa hợp chất chống oxy hóa giúp giảm viêm hiệu quả. Nhờ hàm lượng calo thấp nhưng lại giàu vitamin A, C, nhóm B cùng nhiều vi chất, đậu bắp phù hợp để đưa vào chế độ ăn thường xuyên của người mắc các bệnh chuyển hóa.

Để thu được lợi ích tối đa mà không gây phản tác dụng, chuyên gia cho rằng người trưởng thành nên ăn đậu bắp từ 2 đến 3 lần mỗi tuần, mỗi lần từ 100g đến 150g.

Việc duy trì khẩu phần này giúp cơ thể hấp thu tốt mà không gặp phải tình trạng đầy hơi hay rối loạn tiêu hóa. Những người có hội chứng ruột kích thích nên bắt đầu với một lượng nhỏ hơn để cơ thể thích nghi dần.

Việc tiêu thụ quá nhiều đậu bắp, đặc biệt là khi chế biến theo cách chiên xào nhiều dầu mỡ, có thể dẫn đến đầy hơi, khó tiêu hoặc tiêu chảy nhẹ do hàm lượng chất xơ và chất nhớt quá cao. Ngoài ra, dù lượng oxalate trong đậu bắp ở mức thấp, việc ăn quá thường xuyên vẫn có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận ở những người có cơ địa nhạy cảm.

Để giữ trọn vẹn dưỡng chất của đậu bắp, cách chế biến tốt nhất là ưu tiên các phương pháp đơn giản như hấp, luộc nhẹ hoặc xào nhanh với một lượng rất ít dầu ăn.