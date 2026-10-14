Ăn Cùng Bà Tuyết lên tiếng về hàng mang nhãn hiệu bị tiêu hủy tại Nhật Bản

Công ty Cổ phần Thực phẩm Ăn Cùng Bà Tuyết vừa phát đi thông báo chính thức liên quan đến thông tin sản phẩm mang nhãn hiệu này bị cơ quan kiểm dịch Nhật Bản tiêu hủy tại tỉnh Ibaraki.

Theo doanh nghiệp, ngày 9/10/2026, Bộ Nông Lâm Thủy sản Nhật Bản (MAFF) công bố thông tin về việc kiểm tra, xử lý các sản phẩm thuộc diện kiểm dịch động vật tại một cửa hàng ở thành phố Koga, tỉnh Ibaraki. Trong số các sản phẩm bị xử lý có hàng hóa mang nhãn hiệu “Ăn Cùng Bà Tuyết”.

Trong thông báo, Ăn Cùng Bà Tuyết khẳng định tôn trọng và nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật tại Nhật Bản cũng như các quốc gia, vùng lãnh thổ nơi sản phẩm có thể được tiêu thụ.

Doanh nghiệp cho biết hiện chưa xuất khẩu sản phẩm sang Nhật Bản. Công ty cũng chưa chỉ định hoặc ủy quyền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoặc phân phối sản phẩm tại thị trường này.

Doanh nghiệp khuyến nghị khách hàng, đối tác không tự ý mang theo, gửi, vận chuyển hoặc kinh doanh sản phẩm thuộc diện kiểm dịch tại Nhật Bản khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp luật.

Nhà máy sản xuất sản phẩm. Ảnh: ACBT

Công ty cho biết sẽ rà soát hệ thống đại lý, nhà phân phối và gian hàng thương mại điện tử. Doanh nghiệp sẽ yêu cầu các đơn vị không nhận đơn, quảng cáo hoặc hỗ trợ gửi sản phẩm Ăn Cùng Bà Tuyết sang những thị trường mà công ty chưa xuất khẩu chính ngạch, trong đó có Nhật Bản.

Dẫn thông tin từ MAFF, doanh nghiệp cho biết đơn vị kiểm tra và tiêu hủy hàng hóa là Trạm Kiểm dịch Động vật thuộc cơ quan này. Cửa hàng bị xử lý do đưa hàng hóa vào Nhật Bản qua đường bưu chính quốc tế và bày bán khi chưa có giấy chứng nhận kiểm dịch. Lô hàng bị tiêu hủy gồm các sản phẩm từ thịt của nhiều nhãn hàng có xuất xứ Việt Nam và Indonesia.

Nhật Bản nghiêm cấm nhập khẩu các sản phẩm từ thịt không có giấy chứng nhận kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp. Quy định này nhằm phòng ngừa dịch bệnh trên vật nuôi và áp dụng chung đối với các sản phẩm thuộc diện kiểm dịch, không phân biệt thương hiệu hay quốc gia xuất xứ.