An cư từ những mái nhà kiên cố

Gia đình chị Nguyễn Thị Liếp có nhà ở ổn định, kiên cố.

Thêm nguồn lực

Tháng 8/2024, vợ chồng chị Nguyễn Thị Liếp, ở làng Pi-ây, thôn Hồng Quảng, xã A Lưới 2, hoàn thành ngôi nhà mới với tổng kinh phí 200 triệu đồng. “Trước đây, gia đình tôi rất khó khăn nên không dám làm nhà. Nhờ sự hỗ trợ của các cấp, ngân hàng cho vay ưu đãi nên gia đình tôi mới có căn nhà kiên cố”, chị Liếp nói. Có chỗ ở ổn định, vợ chồng chị mạnh dạn phát triển trồng trọt, chăn nuôi, dành dụm trả nợ.

Ở thôn A Lin, xã A Lưới 1, ngôi nhà của ông Hồ Văn Dào hoàn thành giữa năm 2025. Theo ông Dào, gia đình được hỗ trợ 50 triệu đồng và vay thêm vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để xây dựng.

Trước đây, ở vùng cao A Lưới, chuyện làm nhà chưa bao giờ đơn giản với hộ nghèo. Địa hình chia cắt khiến việc vận chuyển vật liệu tốn kém. Sinh kế phụ thuộc nhiều vào nương rẫy nên khoản tích lũy thường ít ỏi. Vì thế, việc Chính phủ ban hành Nghị định 28/2022/NĐ-CP, ngày 26/4/2022, về chính sách tín dụng ưu đãi về hỗ trợ nhà ở để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có ý nghĩa thiết thực với hộ nghèo ở vùng cao.

Nguồn vốn vay được triển khai qua NHCSXH, gắn với việc rà soát, bình xét tại cơ sở. Giai đoạn 2022 - 2024, Phòng giao dịch NHCSXH A Lưới đã giải ngân 32,93 tỷ đồng cho 779 hộ vay. Riêng cho vay hỗ trợ nhà ở là 607 hộ, với 24,28 tỷ đồng. Để tiếp tục giải quyết nhu cầu cấp bách cho những hộ đủ điều kiện nhưng chưa được vay vốn nhà ở theo Nghị định 28, thành phố đã bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương, giao NHCSXH A Lưới thực hiện. Năm 2025, nguồn vốn này được giải ngân 9,08 tỷ đồng cho 227 hộ vay. 9 tháng đầu năm 2026, đơn vị tiếp tục giải ngân cho 205 hộ vay, với 8,2 tỷ đồng.

Gắn với sinh kế ổn định

Nguồn vốn ưu đãi cũng đòi hỏi người vay phải tính toán khả năng trả nợ. Chị Nguyễn Thị Thỷ, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, ở làng Pi-ây, thôn Hồng Quảng, xã A Lưới 2 cho biết, các hộ dân có ý thức sử dụng vốn đúng mục đích. Tổ thường xuyên theo dõi, nhắc lịch trả gốc, lãi. Hơn nữa, các hộ còn gửi tiết kiệm từng khoản nhỏ để chuẩn bị cho thời điểm trả nợ.

Có một mái nhà mới giúp cuộc sống bớt khó khăn, nhưng để thoát nghèo bền vững, người dân vẫn cần đất sản xuất, việc làm và thu nhập ổn định. Cũng trong giai đoạn 2022 - 2024, bên cạnh vốn cho vay nhà ở, Phòng giao dịch NHCSXH A Lưới đã giải ngân 8,65 tỷ đồng cho 172 hộ theo chính sách hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định 28. Hai hướng hỗ trợ đáp ứng cả nhu cầu an cư lẫn tạo sinh kế. Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 chia sẻ: “Các chương trình hỗ trợ nhà ở thời gian qua đã giúp nhiều hộ nghèo có nhà ở kiên cố để yên tâm lao động sản xuất. Tuy nhiên, thời gian tới, cần gắn hỗ trợ nhà ở với tạo việc làm, đào tạo nghề, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và phát triển kinh tế để đồng bào có đời sống ổn định hơn”.

Theo ông Nguyễn Tân, Bí thư Đảng ủy xã A Lưới 4: “Các chính sách hỗ trợ cần đi đôi với phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đầu tư hạ tầng. Qua đó, ngày càng tạo thu nhập tốt, cải thiện cuộc sống, giảm dần khó khăn và góp phần xây dựng nguồn lực tự thân cho đồng bào”.

Từ ngôi nhà của ông Hồ Văn Dào ở A Lin (xã A Lưới 1) đến mái ấm của chị Nguyễn Thị Liếp ở Pi-ây (xã A Lưới 2), nguồn vốn chính sách đã tạo chuyển biến thực chất. Không phải liên tục đầu tư “chắp vá” nhà cũ và sống trong lo âu những ngày mưa bão, những mái nhà mới mang lại sự an tâm hơn cho người dân. Nhờ đó, bà con có thêm điều kiện để phát triển trồng trọt, chăn nuôi, chăm lo việc học hành của con cái...