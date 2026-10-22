An cư từ chính sách nghĩa tình

Quân đội và dân quân hỗ trợ bà con sửa chữa nhà của chương trình Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Xoa dịu nỗi đau

Nhiều người là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang phải sống chung với những ảnh hưởng về sức khỏe, cuộc sống khó khăn. Với họ, một căn nhà kiên cố vẫn là ước mơ xa vời khi nguồn thu nhập không đủ trang trải cuộc sống.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cuối tháng 4/2026, UBND TP. Huế phát động chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng này. Qua rà soát, thẩm định, thành phố phê duyệt danh sách 83 hộ gia đình được hỗ trợ với tổng kinh phí 3,69 tỷ đồng; trong đó, 40 hộ được hỗ trợ xây mới, 43 hộ được hỗ trợ sửa chữa. Nhờ sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương và lực lượng hỗ trợ, gần 100% căn nhà xây mới, sửa chữa đến nay đã dần hoàn thiện, phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng trước tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 một tháng.

Trong căn nhà mới tại thôn A Đên, xã A Lưới 3, ông Hồ Văn Hiếu, con đẻ một bệnh binh nhiễm chất độc hóa học, xúc động khi nhắc đến quãng thời gian sống trong căn nhà dột nát. “Bao năm qua, vợ chồng tôi sống trong căn nhà dột nát, luôn lo lắng mỗi khi mùa mưa lũ đến. Tôi thường xuyên đau ốm do di chứng chất độc hóa học từ cha, cuộc sống khó khăn nên không có điều kiện làm nhà. Nay được Đảng, Nhà nước hỗ trợ kinh phí, lại có bộ đội, dân quân giúp xây dựng, vợ chồng tôi rất xúc động. Căn nhà kiên cố không chỉ giúp tôi yên tâm mà còn là nguồn động viên để gia đình có thêm nghị lực trong cuộc sống”, ông Hồ Văn Hiếu chia sẻ.

Niềm vui ấy cũng đến với gia đình bà Nguyễn Thị Hồng (trú thôn Căn Tôm, xã A Lưới 3), khi được chuyển vào căn nhà mới. Tại xã A Lưới 3, cả 4 căn nhà thuộc chương trình, gồm 2 căn xây mới và 2 căn sửa chữa đã hoàn thành, giúp các gia đình ổn định chỗ ở.

Thắm tình quân dân

Để bảo đảm tiến độ, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương phân công nhiệm vụ cụ thể, huy động các nguồn lực hỗ trợ. Trong quá trình triển khai, lực lượng quân đội, dân quân tự vệ và các đoàn thể địa phương trực tiếp tham gia xây dựng, sửa chữa nhà, đóng góp ngày công giúp các gia đình sớm có nơi ở ổn định.

Thượng tá Nguyễn Văn Piu, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã A Lưới 3 cho biết: “Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là mệnh lệnh từ trái tim, Ban CHQS xã đã chủ động huy động tối đa lực lượng dân quân tự vệ phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ và các đoàn thể địa phương luân phiên giúp đỡ bà con. Vùng cao A Lưới địa hình khó khăn, vận chuyển nguyên vật liệu gian khổ, nhưng anh em luôn nêu cao tinh thần “đâu cần bộ đội có, đâu khó có bộ đội”. Nhìn thấy nụ cười cùng giọt nước mắt hạnh phúc của bà con khi nhận nhà mới, mọi mệt mỏi của anh em chiến sĩ như tan biến”.

Theo Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố, hậu quả của chất độc hóa học kéo dài qua nhiều thế hệ khiến nhiều gia đình phải đối mặt với khó khăn về sức khỏe và kinh tế. Vì vậy, chăm lo, hỗ trợ gia đình người có công cùng nạn nhân chất độc da cam là trách nhiệm, là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của toàn xã hội, đặc biệt là lực lượng vũ trang. Bộ CHQS thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc coi việc tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát là một chiến dịch nghĩa tình. “Chúng tôi không chỉ huy động nhân lực, ngày công mà còn sát sao kiểm tra chất lượng từng công trình, bảo đảm mỗi căn nhà bàn giao cho bà con phải thật sự bền vững, an toàn. Tình cảm quân dân khăng khít được vun đắp từ chính những hành động thiết thực, ấm áp này”, Đại tá Hà Văn Ái nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh khẳng định, việc xóa nhà tạm cho các hộ gia đình nhiễm chất độc hóa học không chỉ giúp khắc phục hậu quả chiến tranh, cải thiện căn bản điều kiện sống và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm lo đối với những gia đình chịu nhiều thiệt thòi. Những căn nhà mới không thể xóa đi những di chứng chiến tranh, nhưng có thể giúp các gia đình vơi bớt gánh nặng, giúp họ vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.