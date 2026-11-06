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An Cư trao Huy hiệu cho 7 đồng chí cao niên tuổi Đảng

Đợt này có 7 đảng viên cao niên tuổi Đảng xã An Cư (An Giang) được nhận Huy hiệu Đảng, ghi nhận sự đóng góp của các đảng viên trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Báo An Giang
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Trao Huy hiệu Đảng cho đồng chí 50 năm tuổi Đảng.

Trao Huy hiệu Đảng cho đồng chí 50 năm tuổi Đảng.

Ngày 6/11, Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Cư tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11 cho đảng viên thuộc Đảng bộ xã An Cư.

Đợt này, có 7 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

ĐỨC TOÀN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/an-cu-trao-huy-hieu-cho-7-dong-chi-cao-nien-tuoi-dang-a501778.html