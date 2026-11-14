An Cư trao 300 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Trao quà cho hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào Khmer xã An Cư.

Ngày 14/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Cư phối hợp Hội Chữ thập đỏ xã và đơn vị tài trợ tổ chức trao quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào Khmer trên địa bàn, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026).

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 300 phần quà; mỗi phần trị giá 400.000 đồng, gồm: 20 kg gạo và 10 kg củ quả. Tổng kinh phí đợt phát quà hơn 120 triệu đồng, do Nhà cơm từ thiện phường Châu Đốc hỗ trợ.

Từ đầu năm đến nay, xã An Cư đã vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chung tay thực hiện công tác an sinh xã hội. Qua đó, tiếp nhận tiền và hiện vật, quy đổi hơn 7,9 tỷ đồng cho Quỹ Vì người nghèo. Trong đó, hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 83 căn nhà Đại đoàn kết và trao tặng hơn 11.000 phần quà.