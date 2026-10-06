An cư, thoát nghèo từ những 'Mái ấm tình thương'

Chị Ka Phụng ngày nhận nhà mới

Mái nhà mới, cuộc sống mới

Hơn 1 năm sau ngày dọn vào căn nhà mới, cuộc sống gia đình chị Ka Phụng (thôn Măng Tố, xã Bảo Lâm 3) đã có nhiều thay đổi. Căn nhà tôn cũ xập xệ, thường xuyên dột mỗi khi mưa xuống được thay bằng ngôi nhà bê tông kiên cố. Không còn nỗi lo nhà dột, gia đình có không gian sinh hoạt ổn định, các con có nơi học tập, nghỉ ngơi tốt hơn.

Căn nhà có tổng kinh phí 200 triệu đồng, trong đó Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phối hợp với nhà tài trợ hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại gia đình vay mượn từ người thân. Khoản hỗ trợ đã giúp gia đình giảm bớt gánh nặng về nhà ở, có thêm điều kiện ổn định cuộc sống và tập trung phát triển kinh tế. Đặc biệt, gia đình chị đã chính thức thoát khỏi danh sách hộ nghèo. “Có nhà mới, vợ chồng tôi yên tâm làm ăn, chăm lo cho các con. Cuộc sống giờ đã ổn định hơn trước, gia đình tôi cũng có thêm động lực để cố gắng vươn lên, không để tái nghèo”, chị Ka Phụng chia sẻ.

Tại thôn Rô Men (xã Đam Rông 2), niềm vui ấy cũng vừa đến với gia đình chị K’Gen. Thuộc diện hộ nghèo, nhiều năm qua, gia đình chị sống trong căn chòi tạm dựng bằng những tấm tôn cũ. Mỗi mùa mưa, nỗi lo nhà ở lại trở thành gánh nặng thường trực. Với gần 50 triệu đồng hỗ trợ từ nguồn vận động của Hội LHPN tỉnh, cùng sự quan tâm của địa phương và nỗ lực của gia đình, căn nhà mới của chị K’Gen được hoàn thành với tổng kinh phí 130 triệu đồng. “Có được căn nhà mới, gia đình tôi rất vui. Từ nay không còn lo mưa gió, chúng tôi sẽ cố gắng làm ăn, chăm lo cho các con”, chị K’Gen chia sẻ.

Theo bà Lê Thị Hương, Chủ tịch Hội LHPN xã Đam Rông 2, tại địa bàn vùng xa, đời sống người dân, nhất là phụ nữ DTTS, còn nhiều khó khăn. Việc hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tình thương” giúp hội viên an cư lạc nghiệp, từng bước vươn lên. Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần giảm nghèo tại địa phương.

Nay gia đình chị Ka Phụng đã thoát nghèo, có cuộc sống ổn định hơn

Mở thêm cơ hội thoát nghèo

Với phụ nữ nghèo, một căn nhà kiên cố nhiều khi vẫn là mong ước. Bởi vậy, hỗ trợ nhà ở được các cấp hội LHPN xác định là một trong những giải pháp an sinh thiết thực, góp phần giúp hội viên ổn định cuộc sống và có điều kiện vươn lên. Trong 5 năm qua, các cấp hội đã xây mới, sửa chữa gần 350 “Mái ấm tình thương”, tổng trị giá gần 18 tỷ đồng. Riêng thông qua chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, 98 mái ấm được xây dựng, sửa chữa cho phụ nữ ở những địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh tiếp tục xây dựng 23 mái ấm và sửa chữa 24 nhà dột nát cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn lực hỗ trợ được ưu tiên cho những gia đình thực sự khó khăn, phụ nữ DTTS, hộ đang sống trong nhà tạm, nhà xuống cấp.

Nhà "Mái ấm tình thương" giúp nhiều gia đình hội viên phụ nữ thoát nghèo

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: “Hỗ trợ nhà ở cần gắn với các giải pháp chăm lo đời sống và phát triển sinh kế. Khi có chỗ ở ổn định, phụ nữ có thêm điều kiện yên tâm làm ăn, chăm lo gia đình, từng bước cải thiện cuộc sống. Bên cạnh trao “Mái ấm tình thương” các cấp hội còn căn cứ hoàn cảnh từng hộ để hỗ trợ vốn, việc làm, phương tiện sản xuất phù hợp. Qua đó, nguồn lực được nối tiếp, giúp phụ nữ ổn định cuộc sống, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập”.

Mục tiêu Hội LHPN tỉnh đặt ra là mỗi cơ sở hội hằng năm giúp ít nhất 3 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo đa chiều; toàn tỉnh phấn đấu hỗ trợ hơn 350 hộ/năm. Trong hành trình ấy, một căn nhà kiên cố chưa thể giải quyết mọi khó khăn, nhưng là nền tảng để mỗi gia đình ổn định cuộc sống, dành nguồn lực cho sản xuất, việc làm và học hành của con cái. Từ một mái ấm vững chãi, phụ nữ có thêm điểm tựa để tự tin vươn lên thoát nghèo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Trong 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ đã xây mới, sửa chữa gần 350 “Mái ấm tình thương”, tổng trị giá gần 18 tỷ đồng. Riêng thông qua chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, 98 mái ấm được xây dựng, sửa chữa cho phụ nữ ở những địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn.